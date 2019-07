Runder straks en kvart million elbiler – og snart kommer ny nummerserie

Statens vegvesen melder at etaten i løpet av få uker kommer til å sende ut nummerskilt i serien EB, etter at serien EV snart er brukt opp.

Pressesjef Kjell Bjørn Vinje sier til TU.no at Statens vegvesen ikke har planer om å endre på prinsippet om at elbiler får nummerskilt som begynner med bokstaven E, uansett i landet hvor bilen er kjøpt.

– Stadig flere går over til å gjenkjenne ved hjelp av skiltlesingsteknologi. Men når vi først har startet på en egen serie, og det er mange bokstavkombinasjoner igjen, så fortsetter vi med E-serien, sier Vinje.

Passerer 250.000 om drøyt to uker

Gitt at salgstempoet fortsetter i umiddelbar framtid, vil Norge om litt over to uker ha elbil nummer 250.000 på veiene. Per nå er det registrert knapt 248.200 elbiler. Så langt i juli har salget tilsvart omtrent 100 elbiler om dagen. Om det fortsetter i samme tempo, passeres 250.000 biler innen 9. august.

Nissan Leaf er den mest omsatte elbilen i juli isolert, foran Volkswagen Golf og Audi E-tron. Først på fjerdeplass kommer årets mest omsatte elbil, Tesla Model 3. Tesla har for vane å distribuere flest biler i den tredje måneden av hvert kvartal – altså vil det si at deres neste salgstopp kan ventes i september.

Hyundai Kona, BMW i3, Hyundai Ioniq, Renault Zoe og Jaguar I-pace er de andre elbilmodellene som har solgt mer enn 100 eksemplarer så langt i juli.

Tidligere solgte Jaguar og Audi ganske likt av sine store elbiler, men denne måneden har altså Audi rykket betydelige fra. TU testet de to bilene tidligere i år.

Hittil i år topper altså Model 3 salgsstatistikken suverent, foran Golf, Leaf og i3. Disse tre er også de tre elbilmodellene med flest registrerte biler i Norge totalt – med Leaf på førsteplass.

EC følger etter EB

I en pressemelding før helga skriver Statens vegvesen at EC vil etterfølge EB som nummerskiltserie.

– Det ligger ingen kostnader for oss i å fortsette med E-serien. Det kan være hensiktsmessig fortsatt å se på skiltet hvilke biler som er elektriske; det kan være en plausibel forklaring på hvorfor en bil kjører i et kollektivfelt eller bruker et annet av tilbudene som elbilene har.

Vinje påpeker at det er mange kombinasjoner igjen i E-serien, etter at EL, EK og snart EV er brukt opp. Det er bare noen få bokstaver, som Q og I, som ikke kan brukes på nummerskilt.

Hittil i år er det registrert drøyt 42.000 nye elbiler, ifølge elbilstatistikk.no. Om salgstempoet fortsetter å øke, vil Norge altså bruke opp en nummerserie i året.

– Vi vil se de første bilene med EB-skilt i høst. De begynner å gå ut fra oss om to–tre måneder, sier Vinje.