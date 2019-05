Nye Leaf er en elbil med stort batteri du ikke må vente åresvis på

Nissan lanserer i disse dager nye Leaf med 62 kilowattimer batteri i Norge.

Oppmerksomme lesere vil sikkert innvende at bilen ble lansert i januar, og det stemmer. Det Nissan nå gjør er å åpne for salg av bilen.

Leaf med 62 kilowattimer har fått en rekke oppdateringer, men de er ikke spesielt synlige. De hevder bilen gir en bedre kjøreopplevelse, takket være motor med litt mer punch. Den har nå 160 kilowatt og 340 newtonmeter. Opp fra 110 kilowatt og 320 newtonmeter.

Ikke den helt store økningen i dreiemoment her, men bilen får mer futt og høyere toppfart – 157 kilometer i timen.

Økningen i batterikapasitet har ikke medført noen endringer i kjølestrategien. Nissan har måttet tåle kritikk for at batteriet i Leaf kun har passiv kjøling, noe som fører med seg begrensninger på hvor raskt den kan hurtiglade.

Bedre kjøling

Det nye batteriet har imidlertid flere celler (288 stykker), og er bygget slik at luft distribueres bedre mellom cellene under kjøring. Flere celler gir også en jevnere fordeling av varmen, slik at dette batteriet ikke skal bli like varmt som 40 kWh-batteriet i forrige utgave. Temperaturhåndteringssystemet er imidlertid det samme som før.

Batteriet har for øvrig gjort at bilen får et par centimeter mindre bakkeklaring enn 40 kWh-utgaven. Fjæringene er endret for at bilen skal kjennes lik som 40 kWh-utgaven under kjøring.

Drivlinjen er ellers som før, men den nye varianten har fått en ny inverter.

Leaf med 62 kWh kan lade på 100 kilowatt, men bare om du velger utstyrsnivået E+ Tekna. E+ N-Connecta har lading begrenset til 50 kilowatt. Dette gjør det mulig å tilby en variant med lavere pris til dem som ikke har behov for rask lading.

Ukjent ladeprofil

NIssan Leaf 62 kWh. Foto: Marius Valle

Nissan kan ikke fortelle noe om hvordan ladeprofilen ser ut, annet enn at de vet at den klarer en toppeffekt på 100 kilowatt. Altså er det til nå ukjent hvor lenge den kan dundre på med 100 kilowatt. Vi spør Nissans produktekspert Niko Tillan om det ikke vil være et problem å lade bilen med 100 kilowatt uten aktiv kjøling.

Han svarer at varmespredningen som følge av flere celler vil sørge for at det går bra. Han kan imidlertid ikke svare på om det store batteriet vil håndtere lading på 50 kilowatt-ladere bedre enn 40 kWh-utgaven av bilen.

Grunnen til at de fortsatt ikke introduserer aktiv kjøling av batteriet er todelt, forklarer Tillan.

– Det er et valg vi har tatt fordi vi ønsker å holde kostnaden på bilen lav, sier han.

Nissan vet fra sine kundedata at 90 prosent kundene ikke hurtiglader mer enn én gang om dagen.

Kort forbrukstest

I forbindelse med lanseringen har Nissan også publisert forbrukstall. Leaf e+ 62 kWh har et blandet forbruk på 18 kilowattimer per 100 kilometer for blandet kjøring.

Vi tok Leaf med en rask tur fra Oslo sentrum til Oslo lufthavn. Det var 51 kilometer på motorvei, og bilen endte med et forbruk på 18,6 kilowattimer per 100 kilometer.

Ved start oppga bilen rekkevidde på 385 kilometer. Da vi stoppet var rekkevidden oppgitt til 313 kilometer. 72 kilometer reduksjon i rekkeviddeanslag etter 52 kjørte kilometer, med andre ord.

Interiøret er som før. Foto: Marius Valle

Vi skal være nøye med å understreke at dette er et syltynt grunnlag å konkludere på. Forbruket ser ved første øyekast ut til ikke å være så ille.

Men Nissan sier selv at 62 kWh-utgaven har et noe høyere forbruk enn 40 kWh-utgaven. De har foreløpig ikke sammenlignbare tall for de to bilene, da de er målt med ulikt utgangspunkt. Men produkteksperten sier at 40 kWh-utgaven skal ha et blandet forbruk noe lavere enn 18 kilowattimer per 100 kilometer.

Nissan oppgir for øvrig batterikapasitet i bruttokapasitet. Dermed har ikke bilen 62 kilowattimer tilgjengelig kapasitet. Nettokapasitet er ikke publisert, men er antakeligvis 60 kilowattimer.

Ingen større endringer

Ellers skal vi nevne at bilen under vår kjøretur opplevdes som en Nissan Leaf, verken mer eller mindre. Bilen har muligens noe mer guff på gassen, uten at vi opplevde den som noen sportsbil akkurat.

Ikke at det er negativt. Leaf er en god bil, og med enda lengre rekkevidde tror vi den vil være fristende for stadig flere brukere.

Så er spørsmålet hvordan Nissan vil klare seg i konkurranse med det stadig økende utvalget elbiler der ute.

Vi spør om de ikke er litt sent ute med en versjon med større rekkevidde nå som mange andre har lansert det samme.

Nissans nordiske elbildirektør (t.h) Krista Honkimäki og produktsjef elbil Niko Tillan. Foto: Marius Valle

Nissans nordiske elbilsjef, Krista Honkimäki, sier at de er klar over at konkurrentene kommer, men at Nissan har vært en elbilaktør i mange år. Deres mål har vært å lage den beste mulige C-segment-elbilen, med en attraktiv pris som gjør at folk flest har råd til den.

– E+ er en revolusjon som har pågått over en lang periode. Konkurrentene har fordelen at de kan se på markedsbehovet og gå direkte inn. Vi har jobbet med å forbedre produktet vi allerede har i markedet, og å komme med nyheter. For oss er dette normal evolusjon, sier Honkimäki til TU Elektrisk.

Pionerrollen

Hun mener at det ofte er slik det er å være pioner; De vil være markedsleder lenge, men på et tidspunkt eksploderer markedet.

– Leaf er også et globalt produkt. Vi må ta med mange ulike behov i ulike land i betraktningen. Bilen skal være tilgjengelig for mange mennesker.

Hun ønsker ikke å dele noen betraktninger om hvordan Leaf ligger an i konkurranse mot biler som Tesla Model 3, som ligger an til å bli Europas mest solgte elbil i år. Men hun viser til at markedet påvirkes av produksjonskapasitet og leveringstider, og det varierer mye mellom produsentene.

Leaf kan leveres relativt kjapt, men du må regne med å vente fem måneder på en 62 kWh-utgave om du bestiller den i dag.

Sammenlignet med for eksempel Hyundai Kona ller Kia e-Niro er det raskt. Det er trolig bare Tesla og Renault som kan slå dem på leveringstider.

Mener det er beste bil i klassen

Vi ber Tillan kommentere prisen. Leaf er tross alt ikke særlig billig sammenlignet med konkurrenter som Kona, Ampera-e eller Model 3.

Bilen er en anelse lavere, og har fått en blå stripe på fangeren. Ellers er det ingenting som skiller den fra den vanlige utgaven. Foto: Marius Valle

– Vi leverer den beste innvendige plassen i vår klasse. Med 62 kilowattimer får du mye rekkevidde, og med mer effekt er også bilen artig å kjøre. Vi leverer på den arven vi har, og har mange fornøyde kunder som har kjørt Leaf i over ti år. De skal nå få flere valgmuligheter i form av rekkevidde og motorkraft., sier Tillan

En annen forbedring er at Nissan kommer med ny app på de nye bilene sine. Det vil si, alle biler fra og med 2019 får tilgang, men ikke eldre modeller.

Den nye appen er ifølge Tillan koblet til bilen på en ny måte, som handler om at bilen og appen snakker mer direkte sammen, i stedet for et pollingbasert system som er avhengig av raske servere.

Mange klager over app

Det er kanskje ikke mye trøst for eksisterende Leaf-kunder, som har måttet tåle en langt i fra optimal apptjeneste til nå.

Honkimäki sier at Nissan erkjenner at deres nåværende løsning ikke fungerer godt nok, og at det gjelder brukere over hele verden.

– Jeg har jobbet med å løse dette siden i høst, og å få løst dette er høyt på vår liste. Jeg håper vi kan forbedre situasjonen. Men jeg må også si at det er mange brukere som ikke klager. Det er selvsagt ingen unnskyldning, sier hun.

Hun legger til at Nissan følger med på hva brukere sier om tjensten i sosiale medier.

Vi spør om hva som rent konkret skal forbedres, og Honkimäki svarer at det er «ulike områder», og at hun håper at Nissan i Norden klarer å finne en måte å løse dette på.

Nissan sier at bilene leveres i den rekkefølgen de bestilles i, og at Norge sånn sett ikke er et prioritert marked. Men de antar leveringstiden er fem måneder om du bestiller i dag. 40 kWh-utgaven leveres raskere. Nissan ønsker ikke å si noen om hvor mange biler de forventer å selge, og dermed heller ikke noe om hvor mange de tror de kommer til å levere i år.

Nye Leaf med 62 kilowattimer batteri koster fra 356.700 kroner i utstyrsnivå N-Connecta, og 384.900 kroner i Tekna.