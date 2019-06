Renault gir Zoe en massiv oppgradering

Renault Zoe har i alle år vært en liten særing. Foruten problemer med å lade på deler av strømnettet her i landet, og en ladeløsning som ikke har gjort det mulig med likestrømshurtiglading, har bilen vært Europas mest solgte elbil gjennom mange år.

Nå melder Renault at Zoe er klar for en oppgradering.

Og det er så vidt vi forstår en oppgradering – og ikke en ny bil fundamentalt sett – det er snakk om. Det er ventet at neste versjon av bilen skal bygges på en felles Renault-Nissan-elbilplattform.

Her har de med andre ord gått over den eksisterende modellen og utstyrt den med en rekke funksjoner markedet etterspør.

Oppgraderingene er mange og betydelige, og bilen er praktisk talt rett rundt hjørnet.

Endelig hurtiglading

I tillegg har bilen fått noen unike styrker.

Nye Zoe leveres med 50 kilowatt hurtiglading via CCS-kontakt. Altså samme standard som så godt som alle nye elbiler leveres med i dag.

Samtidig beholder Renault sin såkalte Chameleon-lader. Det vil kort sagt si at bilen kan lades på 22 kilowatt ladestolper.

Zoe blir dermed en svært fleksibel bil når det kommer til lading.

Det er likevel verdt å nevne at 50 kilowatt hurtiglading ikke er særlig raskt i dag. For eksempel leveres Nissan Leaf med 62 kilowattimer batteri med mulighet for 100 kilowatt hurtiglading.

52 kWh

Nye Zoe får imidlertid et mindre batteri, på 52 kilowattimer (54 kilowattimer brutto). Det vil si at man bør regne en liten time for å lade til 80 prosent på en hurtiglader.

Bilen kommer med en oppgitt rekkevidde på 390 kilometer etter WLTP-normen. Motoren er oppgrader, og har nå 100 kilowatt. Denne varianten kalles R135 (Renault-utviklet med 135 hestekrefter). Den skal være spesielt godt egnet til motorveikjøring, skal vi tro Renault. Momentet er oppgitt til 245 newtonmeter.

Nye Zoe kommer i flere farger. Foto: Groupe Renault

Batteriet er for øvrig likt i størrelse som dagens 41 kilowattimer batteri. Batteriet kalles Z.E. 50.

På innsiden har bilen fått en større, stående skjerm på 9,3 tommer, med en rekke nye infotainmentfunksjoner sammenlignet med forrige utgave.

Instrumentpanelskjermen foran rattet har også blitt større, og er nå ti tommer stor, og gir nyttige opplysninger som for eksempel GPS-navigasjon. Det er integrert trådløs lading for mobiltelefoner.

Mange mindre nyheter

En annen velkommen nyhet er LED-hovedlykter, som trolig vil gi langt bedre kjørelys enn dagens utgave, som har halogenpærer. Baklyktene er nå også helt LED-baserte.

Nytt batteri og ny motor. Foto: Groupe Renault

Zoe får nye hjul, med fem mot fire hjulbolter i dag. Renault hevder at nye hjul gir bedre dynamiske egenskaper. Bakakslingen har fått skivebremser i stedet for trommelbremser slik bilen har hatt frem til nå.

Bilen kommer med en kjøremodus som gir økt regenerativ bremsing, som de fleste andre moderne elbiler har i dag.

I tillegg har bilen fått funksjoner man forventer av nye biler, som blindsoneassistent, automatisk nedblendbare langlys, skiltgjenkjenning, filholderassistent, automatisk oppbremsing, parkeringsassistent med automatisk parkering og parkeringssensorer foran og bak.

Moderne interiør i den nye modellen. Foto: Groupe Renault

Nye Zoe kommer i to ulike varianter, hvor det i hovedsak er motorene som skiller dem: R110-motoren, som står i dagens modell, i tillegg til den nye R135-motoren. Begge varianter gir samme WLTP-rekkevidde på 390 kilometer.

Altså er det det samme batteriet, som veier 326 kilo.

Leverer i september

– Vi vil ha biler i showroom i august, og kan levere til kunde fra september, sier Nils-Henrik Holmen, administrerende direktør i RBI Norge, til TU Elektrisk.

Han sier at dette er noe som gjør at Renault skiller seg ut.

– Vi kan levere relativt raskt, og er lovet et godt antall biler ut året. Vi åpnet reservasjonsløsningen vår i dag, og det kommer inn godt med reservasjoner, sier Holmen.

Prisen er ikke fastsatt. Det skyldes at Zoe skal lanseres i Tyskland og få tysk pris før den prissettes her. Holmen sier at prisen trolig er klar i starten av juli.

Det er for øvrig mulig å få bilen med mindre batteri, men den norske importøren har valgt å ikke åpne for dette, da det er mest aktuelt for flåtekunder og slikt.

Nye Zoe.

Utstyrsnivåene Zen og Life vil leveres med R110-motor, mens Intens og First edition leveres med R135-motoren. Bilene som leveres fra september vil være ferdig spesifiserte, men det vil også være mulig å spesifisere selv.

– Vi tar inn et godt lager av biler til Norge, og har erfaring med de utstyrsnivåene folk etterspør. De kundene som vil spesifisere bil selv må derfor regne med litt ekstra ventetid, sier Holmen.

For ordens skyld spurte vi også om tilhengerfestemulighet, og Holmen kan bekrefte at Zoe ikke får dette, selv om det har vært spilt inn til Renault.

Han er likevel ikke i tvil om at Zoe er den viktigste modellen for RBI, og at med denne oppgraderingen er de rustet til å ta en større del av markedet.

Ny kabel fjerner strømproblem

Det vil trolig den nye ladekabelen som leveres med bilen løse. Den er utstyrt med elektronikk som gjør det mulig å lade bilen på alle strømnett, selv vårt norske, som har vært et problem før.

Kabelen er ikke utviklet av Zaptec, som laget en lignende løsning for Renault tidligere. Den nye kabelen lar kundene lade med vanlig stikkontakt og type 2-kontakt.

Reservasjon koster 3900 kroner.