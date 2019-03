Røkke dropper skyskaperplanene på Fornebu

Kjell Inge Røkke stanser planene for skyskraperen Store Blå på Fornebu. Begrunnelsen er høydebegrensningene som de folkevalgte har lagt.

– Med de høydebegrensninger som er lagt av Bærums folkevalgte, får ikke REV Ocean det nødvendige volum til å oppfylle ambisjonene om et slagkraftig internasjonalt havsenter, opplyser Torstein Storækre i FP Eiendom i et innlegg i Budstikka.

Kan bli et annet sted

Ifølge Budstikka jobber Kjell Inge Røkke for å få bygningen reist et annet sted i Norge eller i utlandet. Så langt er det investert 50 millioner kroner i prosjektet.

Bygningen som er planlagt, er rundt 225 meter høy og kan bli Norges første skyskraper – med 64 etasjer. Det er tegnet av Gert Wingårdh. Kostnadene er beregnet til 3 milliarder kroner. Rundt en tredel av bygningen er planlagt som «Verdenshavets hovedkontor», eller WOH. En tredel er planlagt som hotell med rom for langtidsopphold og konferansefasiliteter. De siste tredelen vil Kjell Inge Røkke stille til disposisjon for organisasjoner, gründere og andre.

Nei fra alle partiene

Ingen av partiene i kommunestyret i Bærum ønsket skyskraperen. Sist ut var Høyre, som i forrige uke konkluderte.

– Dette er en sak det åpenbart ikke har vært politisk flertall for i Bærum. Vi må bare ta til etterretning at Kjell Inge Røkke og Aker trekker planene. Hvis en 250 meter høy skyskraper er den eneste måten de kan realisere Verdenshavenes hovedkontor på, blir det ikke på Fornebu. Et så stort og høyt bygg kan vi ikke gå inn for, sier Bjørn Røtnes, som er Høyres gruppeleder.

I forrige uke opplyste Nina Jensen i REV Ocean til NRK at følgende steder ønsket «Store Blå» velkommen: Os, Porsgrunn, Sarpsborg, Sandefjord, Sandnes, Askøy, Haugesund, Fredrikstad og Larvik.