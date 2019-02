Flertallet sier nei til Røkkes skyskraper på Fornebu

Bærum Fremskrittsparti sier nei til Kjell Inge Røkkes planlagte skyskraper på Fornebu. Dermed er det flertall i kommunestyret mot planene.

Alle partier utenom Høyre har nå vendt tommelen ned for de nåværende planene om skyskraper på Fornebu. Det betyr at 27 av de 51 representantene i Bærum kommunestyre ikke ønsker bygningen slik den er planlagt, melder Budstikka.

Arbeiderpartiets gruppeleder sier til Dagens Næringsliv at partiet på kommunestyremøtet der kommunedelplanen for Fornebu skal behandles, vil foreslå en formulering som gjør at det ikke blir aktuelt å bygge en skyskraper eller høyhus på tomten.

– Verdenshavenes hovedkontor er en spennende idé. Det ønsker vi intenst å få til Fornebu. Men vi sier nei til skyskraper. Det er viktig å skille de to tingene, sier Kjell Maartman-Moe, Aps gruppeleder i Bærum kommunestyre.

Også SV, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, KrF, Pensjonistpartiet og Rødt har sagt nei til skyskraperen, ifølge Budstikka.

Røkkes forslag om å bygge en 225 meter høy skyskraper er markedsført som Verdenshavenes hovedkontor på 64 etasjer. Byggekostnadene er beregnet til omkring 2,9 milliarder kroner.