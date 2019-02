Bergensere er skeptiske til Røkke-skyskraper

Bærum kommunestyre sa nei til Kjell Inge Røkkes planlagte skyskraper på Fornebu. Nå ønsker flere aktører å flytte det 64 etasjer høye bygget til Bergen.

Vestlandshovedstaden har strenge regler for høyhus i sentrum med en maksgrense på 27 meter. Selv om den grensen står for fall, er det flere som ikke automatisk ønsker et «Røkke-tårn» på 200 meter velkommen, skriver Bergens Tidende.

– Vi trenger ikke denne typen ekstreme høyhus i Bergen. Det trengs ikke på Fornebu, ikke i Oslo og i hvert fall ikke i Bergen, sier byarkitekt Maria Molden. Hun ønsker gjerne Kjell Inge Røkkes havsenter velkommen, men i en annen form.

– Vi kjøper ikke ferdigbygg på 200 meter til denne byen. Men vi går veldig, veldig gjerne i dialog.

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) legger seg på samme linje: ja til havsenter, nei til skyskraper.

– Det kan jeg ikke se er aktuelt. Sentrum er en middelalderby. Men jeg mener det er et sidespor å begynne med å diskutere selve tårnet. Vi får begynne med et møte, og høre hvilke ønsker de har, sier han.

Også lederen for den rette fagetaten, plan- og bygningsdirektør Mette Svanes. er skeptisk til høyden.

– Det vil sprenge alle skalaer vi har i Bergen. Jeg skal ikke si at det er umulig, men personlig mener jeg det er for høyt.