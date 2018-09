Nå skal også danskene sette trehusrekorder

Alle vil være med på tre-trenden, men de danske entreprenørene mangler erfaring til å utfordre høyhusrekordene i Norge og andre land. Nå er i det minste seks til sju-etasjers boligtårn i tre på vei opp i København og Køge. Og tidligere i år åpnet det et fire etasjers trehusbygg, Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig, i Lisbjerg ved Aarhus.

Mens man i andre land har bygd mye høyere hus med bærende elementer i tre, er bygget ved Aarhus det første som tangerer det etasjeantallet man kom opp i under byggingen av de såkalte Casanova-boligene omkring årtusenskiftet. Men nå er bygninger i tre på vei mot enda større høyder. Det forteller Bo Pedersen, som er kompetansesjef for trekonstruksjoner hos det rådgivende ingeniørfirmaet Moe.

I det nye byområdet Køge Kyst er foreningen Fællesbyg i ferd med å selge eierleiligheter i et sjuetasjers karrébygg med bærende konstruksjoner i tre. Det vil sette ny høyderekord for danske trebygninger hvis det realiseres. Illustrasjon: Vandkunsten

– Vi sitter med to andre prosjekter hvor vi skal bygge enda høyere. I København prosjekterer vi en studentbolig på seks etasjer, og i Køge jobber vi på et boligbygg på sju etasjer, sier han.

Studentboliger i seks etasjer



Studentboligprosjektet oppføres av Cree Denmark/Wood Building Systems Aps – en bedrift som eies av J. Jensen-konsernet. Cree Danmark har inngått en franchiseavtale med den østerrikske bedriften Cree by Rhomberg, som har utviklet et byggesystem med komponenter av limtre og betong.

– Det er et komposittsystem hvor dekkelementene er bygd opp som kompositt ribbedekke bestående av limtrebjelker med en betongplate over. I Østerrike har de bygd i åtte–ni etasjers høyde med det. Men Cree utfører også andre treløsninger, blant annet CLT-systemer, forteller Jacob Ettrup Petersen, som er fagansvarlig for trekonstruksjoner på Moes københavnske kontor, hvor han blant annet regner på statikken i studentboligprosjektet.

– Studentboligprosjektet skal føres opp i CLT med en stabiliserende betongkjerne, og det er planlagt et tre-etasjers bygg i Furesø med komposittsystemet, forteller Jacob Ettrup Petersen.

Sprinkleranlegg



Leilighetsprosjektet i Køge skal bygges med søyler av tre og komposittdekke av tre, massive treplater og betong, mens trappe- og heishusene i betong sikrer stabiliteten.

Begge byggene skal, i likhet med de kommunale boligene i Lisbjerg, sprinkles.

– Man trenger ikke å regne inn effekten av sprinkling i forhold til sikkerheten til de bærende konstruksjonene, for bygningen skal kunne holde – også selv om sprinklerne svikter. Men vi har valgt å installere sprinkleranlegg likevel – også for å kunne styre brannutviklingen, forklarer Jacob Ettrup Petersen.

Rask byggetid

Selv om sprinkler og/eller brannbeskyttelse av trekonstruksjoner øker prisen for å bygge de bærende konstruksjonene i tre, oppveies det av besparelser på andre områder, mener han.

– Hvis man ser på volumprisen, er tre ofte litt dyrere enn betong. Men man burde kunne hente inn prisforskjellen på at man har litt mindre transport, siden treelementer er lettere enn betong, og dermed kan du transportere flere elementer per lastebil. Dessuten kan det føres opp raskere, så erfaringen fra utenlandske prosjekter er at det går opp i opp. Men det krever selvfølgelig at du har erfarne byggeledere som kan styre prosjektene, sier Jacob Ettrup Petersen.

Manglende erfaring betyr høyere pris

Og nettopp erfaring er for tiden problemet i Danmark, mener Bo Pedersen.

– Det er flere entreprenører som gjerne vil være med på å bygge i tre. Men alle bedriftene er uten erfaring innen denne typen bygging. Så når de skal begynne med å gi en pris, blir de usikre, fordi de ikke har prøvd dette før, og så legger de på litt ekstra som sikkerhet. Det er ikke som i utlandet, hvor det finnes en etablert industri innenfor treelement-produksjon – på linje med betongindustrien her i Danmark – og det er en masse erfarne entreprenører som kan komme med en konkurransedyktig pris, fordi de har erfaring og kunnskaper.

Dagens store aktivitet på det danske markedet gjør det ikke enklere for entreprenørene å bygge opp tilstrekkelig erfaring i organisasjonene sine.

– Mitt inntrykk er at det er stor mannskapsutskiftning i bedriftene for tiden. Så selv om du leier inn et firma som tidligere har bygd høyt i tre, har det sikkert kommet til en masse nye folk, slik at de ikke har kunnet akkumulere kunnskap og samle opp erfaringene fra det tidligere prosjektet, sier han.

– Vet at vi kan bygge billig

Likevel tror Bo Pedersen at bygging i tre vil vinne stadig mer terreng.

– På Lisbjerg viste vi at vi kan bygge for rammebeløpet med håndverkerutgifter på 11 000 danske kroner per m2 pluss moms, og det kunne vi ikke ha gjort billigere med betong. Og entreprenørene kan også tjene penger på det. Det er i hvert fall erfaringen andre steder. I Storbritannia er bygging i massivt tre nå blitt svært populært, men der aksepterte entreprenørene også at de ville tjene ingenting eller veldig lite på de første entreprisene. Men nå har de funnet ut hvordan dette skal gjøres.

Østerrikske Cree hevder at man kan bygge opptil 100 meter høye bygninger med systemet deres, men dette er det så vidt vites enda ingen planer om i Danmark.