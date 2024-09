Låga bru ligger ved riksvei 13 i Suldal, men er bare brukt av turgåere og fiskere som krysser elva. Nå er den stengt.

– Utviklingen av tilstanden til de bærende elementene gjør det nødvendig å stenge brua inntil videre, sier bruforvalter Bengt Olav Skogland i Statens vegvesen i en melding.

– Risikonivået blir regnet som for høyt til at brua kan fortsette med å være åpen for ferdsel, sier han.

Det er ikke avklart hvor lenge brua vil være stengt eller hva slags utbedringer som vil være nødvendige.

– Målet er å ta vare på brua, både som en del av en turvei og som kulturminne, sier Skogland.

Siden brua er vernet er det fortsatt Statens vegvesen som eier den. Etaten regner med at brua er bygd en gang mellom 1780 og de første tiårene på 1800-tallet.