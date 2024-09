Sletta bru ligger rett ved Eidsvolltunnelen på E6 på Romerike. Den er en av 14 fagverksbruene i tre som ble stengt etter at Tretten bru kollapset i august 2022. Brua kan ikke forsterkes og må erstattes.

Brua ble gjenåpnet med begrenset last og sentrisk kjøring i begynnelsen av mai 2023.

Målet er at den skal bli ferdig i løpet av sommeren 2025. E6 forbi anleggsområdet må stenges i perioder, skriver Vegvesenet i en melding.

Den nye brua er en 61 meter lang tospenns bjelkebru i spennarmert betong. Den vil bestå av rundt 75 tonn armering og cirka 490 kubikkmeter betong.



Entreprenør Eiqon skal også rive fagverksbrua i tre.

Modell av ny Sletta bru. Den vil bestå av rundt 75 tonn armering og cirka 490 kubikkmeter betong. Foto: Statens vegvesen

Slik ser det ut for de andre av Vegvesenets fagverksbruer i tre som ble stengt etter at Tretten bru kollapset:

Skubbersenga bru over riksvei 2 i Eidskog kommune erstattes med ny bru.

Statsrådvegen bru i Eidsvoll er forlenget til en annen kryssing, og brua beholdes som turveibru uten biltrafikk.

Fjell-Leet bru og Blakkesrud bru går begge over E6 i Eidsvoll kommune. De er stengt for trafikk, og må trolig erstattes med nye løsninger.

Norsenga bru over E16 i Kongsvinger er åpnet for redusert last.

Disse tre bruene ble åpnet for trafikk i 2022: Tveit bru på E16 i Vang, Majorplassen bru over E134 i Kongsberg og Skytebanen bru over E6 i Grane.