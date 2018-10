Naboene raser mot Røkkes skyskraper – blir Nordens høyeste med 200 meter

Modell av skyskraperen Det store blå står utstilt i Aker Solutions' lokaler på Fornebu. 10102018. Foto: TU Bygg

Det er Kjell Inge Røkke og Aker som skal bygge skyskraperen Det store blå på Fornebu, men det er forsknings- og havselskapet REV Ocean som står bak prosjektet om å etablere Verdenshavets hovedkontor – World Ocean Headquarters i området hvor Akers hovedkontor ligger rett sør for Oslo.

Daværende WWF-leder Nina Jensen ble håndplukket til stillingen som administrerende direktør i REV Ocean, som leder arbeidet med og drifter forsknings- og ekspedisjonsskipet REV (Research Expedition Vessel).

Bygget blir nesten 200 meter høyt, skal gi assosiasjoner til et fyrtårn og «skal minne oss om betydningen havet har for livet på jorden», skriver REV Ocean i en pressemelding. Det store blå kommer derfor til å ruve 80 meter høyere enn Oslo Plaza – hvis kommunen godkjenner planene.

– Vi er i harnisk over disse planene. Hele området Lagåsen blir liggende i skyggen av denne skyskraperen, sier nestleder Anne Greve i Foreningen for Fornebu vel til NRK. Hun ber lokalpolitikerne sette ned foten for at et «høyhus à la Trump-tårnet i New York» blir oppført i det verneverdige området i Bærum, hvor også Fridtjof Nansens hus Polhøgda ligger.

Statsminister Erna Solberg, konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker (t.h.), administrerende direktør Nina Jensen i REV Ocean og ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum kommune (tv) ser på en modell av den 200m høye bygningen til Kjell Inge Røkke som skal en gang skal huse World Ocean Headquarters (WOH), et verdensledende havsenter, på Fornebu. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nordens høyeste

Bygget blir Nordens høyeste og skal ha 60 etasjer, ifølge planene. den fysiske modellen som i all hemmelighet ble skipet inn fra Kina før helgen, ble vist fram for politikere, næringsliv og presse tirsdag ettermiddag. – Verdenshavene er under press på grunn av klimaendringer, overfiske og forsøpling. Fremtidig vekst i havøkonomien krever at vi klarer å høste ressursene på en bærekraftig måte. Jeg ønsker dere lykke til med å etablere et hovedkontor for verdenshavene, sa statsminister Erna Solberg (H) i sin tale til forsamlingen.

REV Oceans planer for bygget er at det skal huse blant annet forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og relevante bedrifter – det selskapet karakteriserer som «ledende aktører innenfor næringsliv, akademia, organisasjoner, forskningsinstitusjoner og investormiljøer som positivt vil bidra til bærekraftig ressursforvaltning av havet».

Verdensledende kompetanse

Organisasjoner som FN ved IOC (UNESCO) og FN Miljø, Havforskningsinstituttet i Bergen, Norsk polarinstituttet i Tromsø, WWF, Handelshøyskolen BI, Subsea Valley med flere, har allerede bekreftet at de støtter opp om WOH, opplyser REV Ocean.

– Her kan toppnivåkompetanse fra hele verden samles under ett tak og bidra til flere bærekraftige løsninger for bruken av havets ressurser i fremtiden, sa statsministeren.

Verdenshavets hovedkvarter skal ledes av Nina Jensen. Hun ber kommunen sette i gang reguleringsprosessen allerede denne uka.

– Vi har ingen tid å miste. Hvis vi skal sikre havet og miljøet for framtida, må vi handle raskt. Vårt mål er at Verdenshavets hovedkontor kan reguleres så raskt som mulig slik at det kan være ledende i gjennomføringen av viktige prosesser i bærekraftsagendaen, Erna Solbergs havpanel og FNs tiår for havforskning, sier Nina Jensen.