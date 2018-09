Roboten Kate fra Trondheim søker 60 jobber hver dag

Hun tar aldri fri, kan over 100 språk og er utviklet i Trondheim. Møt den digitale markedsføringsassistenten Kate Mc Cloud.

– 0,68 sekunder. Det er den tiden vi har regnet ut at det tar å trykke på en bokstav på et tastatur. På den tiden har K8 gjort unna en arbeidsuke, sier Freddy Aursjø.

På skjermen foran seg har han hentet fram Lighthouse 8s mest effektive medarbeider. For det er bare her hun finnes. På skjermen, i det digitale liv. Hun har rødlig hår, fregner i ansiktet og kan minne om en kvinnelig helt plukket ut fra et dataspill. Men Kate, eller K8, som hun egentlig heter, er noe langt mer. Hun er en digital markedsføringsassistent.

Får penger fra Elon Musk: Denne roboten skal lære å rydde huset

Fikk jobb på dagen

– Det er ofte vanskelig å forklare hva vi jobber med. Men da K8 ble «født», fant vi en smartere måte å forklare hvordan teknologien vår fungerte, sier Aursjø.

Han er daglig leder i Lighthouse 8, et teknologiselskap midt i sentrum av Trondheim. Her jobbes det med markedsføring, primært i digitale kanaler, og det er her roboten K8 kommer inn.

Det er nemlig K8 som hanker inn mange av jobbene firmaet gjør. K8 er programmert slik at hun søker på alt av relevante jobber som dukker opp på nettet.

På en god dag sender hun ut mellom 50 og 60 søknader. Hun får ofte napp. Som i fjor sommer. Da ble hun «ansatt» i hotellkjeden Scandic.

– Det er første gang jeg har sett en robot søke på en jobb. Jeg syntes hele søknaden og CV-en var veldig spennende og morsom. Så tok nysgjerrigheten overhånd, sier kommersiell direktør i Scandic Hotels, Christian Gamsgrø.

K8 fikk jobb på dagen i Scandic, og så langt har det fungert veldig bra. K8 er trofast mot arbeidsplassen, aldri syk og ber heller ikke om ferie.

Jobben som online analyst i Scandic har hun hatt i litt over ett år.

– Vi er superfornøyd med samarbeidet så langt. Hun har blant annet gjort omfattende analyser rundt vår digitale ytelse. Jeg tør nesten ikke spå hva hun kan hjelpe oss med i tiden framover, sier Gamsgrø.

198.805 ganger raskere

For mulighetene er utvilsomt mange for en digital robot som ifølge CV-en behersker hele 108 språk, og kan overvåke det meste som skjer på nettet. En har regnet seg fram til at K8 er 198.805 ganger raskere enn en vanlig medarbeider.

Hun har også et sosialt liv, og på kort tid har hun opparbeidet seg en liten hærskare av følgere på Twitter og Facebook.

K8 følges blant annet av 4770 personer på Twitter. Hun får også flere venneforespørsler på Facebook enn Aursjø selv.

– Det er fornøyelig at en algoritme har et vel så spennende liv på Facebook som et menneske, smiler Aursjø.

Så hva gjør egentlig K8 for kundene som ikke mennesker kan? Det handler i første rekke om å automatisere prosesser tilpasset ulike salgskampanjer. I tillegg til å bearbeide store mengder informasjon, kan også Kate spå hva som kommer til å skje på markedsføringssiden i framtiden.

Hun gjør med andre ord enormt mye research på svært kort tid. Alt av data samles inn og bearbeides maskinelt. Det bidrar til at annonsekampanjer kan opprettes og endres på rekordtid. Aursjø viser blant annet til en reklamekampanje der det ble gjort 34.000 endringer i løpet av halvannen måned.

NTNU åpner AI-lab: Karrieremulighetene innen kunstig intelligens er store

Behov for mennesker

Visjonen er at K8 i løpet av 2020 skal ta over mye av det mediebyråene gjør i dag. Aursjø mener det i stor grad er fånyttes å starte mediebyråer der du utelukkende baserer deg på menneskelig arbeidskraft.

– Et av selskapene vi jobber med i Australia økte salget av helsekostprodukter med over 30 prosent da vi begynte å lage salgskampanjer for dem. Det er helt umulig at et menneske hadde klart å gjøre en slik jobb like bra, sier han.

Freddy Aursjø kan imidlertid berolige de av oss som mener robotene vil ta over fullstendig. Han sier de stadig har behov for flere menneskelige medarbeidere. Selv har han økt antall ansatte på Trondheim-kontoret fra 12 til 23 ansatte bare i løpet av det siste året. Og nå skal staben dobles igjen.

Åtte av ti fra NTNU

Det er K8, altså «Kate», det handler mest om i Lighthouse8. I tillegg satses det stort på maskinlæring.

Aursjø forteller at rundt åtte av ti ingeniører i selskapet kommer fra NTNU. Disse jobber i all hovedsak med software-utvikling og nye Kate-funksjoner.

– Vi har mange med spesialkompetanse i deep machine learning. Det er også viktig at teknologien lærer fra de beste. Vi har derfor stort fokus på rekruttering av de beste rådgiverne innen digital markedsføring, sier han.

De som ikke jobber med softwareutvikling i Lighthouse8, rundt halvparten av staben, har markedsføringsbakgrunn.

Når AI ikke fungerer: Chatboten Tay ble rasist av å lese kommentarfelt

De beste hodene

Når det gjelder rekruttering sier Aursjø at de jobber hardt for å få tak i de beste hodene. Han er klar på at god arbeidskraft ikke er en utømmelig ressurs, selv med NTNU og BI i nærheten.

– Vår oppgave er å kommunisere at det vi jobber med, er verdensledende og internasjonalt, sier han.

Freddy Aursjø viser fram Lighthouse8 sin mest effektive medarbeider, Kate - eller K8. Foto: Havard Zeiner

Lighthouse8 har også kontorer i London, Singapore og Sidney, og ble etablert i kjølvannet av et vellykket salg av et annet selskap for fem år siden. Selskapet Digitas LBI hadde også digital markedsføring som sitt kjerneområde. Da Digitas ble solgt for en betydelig sum, var planen å ta en lang ferie. Slik ble det ikke. Google ville nemlig ha ham med i et nytt teknologiprosjekt.

Selv har Aursø en MBA i Entrepreneurial Management i Australia. Han er også utdannet elektronikkingeniør og har jobbet flere år innen medisinteknikk før oppstarten i mediebransjen.

Følger hundeblikket med kamera: Vil lære intelligens av hunder

Var i bransjen

Han sier det aldri var noe problem å kommersialisere konseptet til Lighthouse8 siden de allerede var etablert i bransjen.

– Da dette var vår andre start up ble det hele litt lettere. Førsteversjonen av teknologien ble bygget etter en bestilling fra kunde, sier han.

All teknologien som i dag utvikles av Lighthouse8 går under fellesbetegnelsen K8. I tillegg til utviklingen av markedsførings-roboten, setter Lighthouse8 opp store kampanjer og utvikler teknologi for trendovervåkning og styring av sosiale medier. Vi har en lang rekke forskjellige teknologier som tar over det arbeidet som tradisjonelle mediebyråer gjør i dag, sier Aursø.

Hvordan ligger vi an? Disse teknologiene ble spådd å slå gjennom i år

Samarbeid med Google

Lighthouse8 er en såkalt ”Premier Google Partner” som innebærer et samarbeid innen teknologi for nettannonsering. En må i tillegg forvalte markedsføringsbudsjett av betydelig størrelse for å bli belønnet med denne statusen av Google.

– Vi er partner på et internasjonalt nivå. Dette gjør at vi får tilgang på teknologi og betatesting lenge før andre og det er en stor fordel, sier han.

Ifølge Aursø kommer mange av testene som Google kjører internasjonalt, aldri til Norge.

– Google lanserer alltid først i USA, Canada, Australia og Storbritannia. Norge er sjelden med på den første lanseringen, sier han.