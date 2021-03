Rivian gjør som Tesla: Setter opp eget ladenettverk

Elbilprodusenten Rivian, som har lansert en stor pickup og en stor SUV, gjør som Tesla og bygger sitt eget ladenettverk reservert eget bilmerke. Nettverket heter Rivian Adventure Network.

Bilene, som skal komme til Norge, skal få tilgang til et nettverk bestående av over 3500 ladeuttak på over 600 ladesteder i Nord-Amerika unntatt Mexico, innen utgangen av 2023. Dette ifølge opplysninger på nettstedet deres.

Ladenettverket skal som Teslas nettverk bygges langs viktige fartsårer, hovedsakelig ved motorveier, men også ved kafeer og butikker. Nettverket skal drives utelukkende med fornybar energi, ifølge Rivian.

Ladestolpene skal kunne levere effekt på inntil 200 kilowatt, og på sikt oppgraderes til å levere over 300 kilowatt. Dette skal gi brukerne mulighet til å legge til 225 kilometer rekkevidde ved å lade i 20 minutter.

Etablerer også sakteladere

I tillegg til dette setter de opp noe som tilsvarer Teslas destinasjonsladingsnettverk. Det skal settes ut normalladere som leverer 11.5 kilowatt ved handlesentre, hoteller og andre steder. Rivian planlegger å montere over 10.000 slike ladeuttak innen utgangen av 2023, og laderne skal være tilgjengelige for alle bilmerker.

Røde prikker representerer Tesla-ladere, mens grønne markerer planlagte Rivian-ladere. Montasje: Rivian/Tesla

Om vi legger Teslas kart over Rivians kart, ser vi at de har svært ambisiøse planer, og på mange deler av kontinentet ser ut til å få vel så tett infrastruktur.

Til forskjell fra Tesla, har Rivian utstyrt sine biler med CCS-kontakter. Hvis de på sikt ønsker å åpne nettverket sitt for andre bilmerker, vil det trolig være en ganske enkel sak. I tillegg vil det være mulig å benytte eksisterende CCS-ladeinfrastruktur uten overganger.

Tesla benytter proprietære kontakter i Nord-Amerika. Slik er det imidlertid ikke i Europa, hvor Model 3 og snart Model Y har vanlig CCS-kontakt. Model S og X må ha en overgang for å lade på slike stasjoner her.1

Norgesplanene fortsatt uklare

Da Rivian lanserte sine første biler i 2018, spurte vi selskapets daværende kommunikasjonssjef, Ken Shuman, når bilene skulle komme hit. Han fortalte at planen var 2021, med forhåndsbestilling fra 2019.

Rivian har imidlertid ikke åpnet for forhåndsbestilling for kunder i Europa, og det er ingenting som tyder på at biler leveres i Norge i år. Selskapets biler er allerede forsinket i hjemlandet, etter at de skulle vært levert til kunder i fjor.

Vi har spurt Rivian om hvordan planene ser ut for levering i Norge og Europa, og hvorvidt de også planlegger eget ladenettverk her. Vi har i skrivende stund ikke fått svar fra produsenten.

Planlegger Europa-fabrikk

I november sa Rivian-sjef RJ Scaringe til Reuters at de planlegger å starte salget av en SUV i Europa i 2022. I februar skrev Bloomberg at Rivian planlegger å bygge en fabrikk i Europa, og at de er på utkikk etter et egnet sted.

Rivian R1T. Foto: Rivian

Det antas at denne fabrikken først og fremst skal bygge varebiler for Amazon, som har en eierandel i Rivian. Ifølge Bloombergs kilder er planen at den europeiske fabrikken på sikt skal bygge Rivian-personbiler.

Man håper at varebilproduksjonen skal starte neste år, ifølge Bloomberg. I tillegg skal Rivian være på jakt etter lokaler de kan sette opp bilbutikker i Europa.

Det er ventet at Rivian skal levere sine første kundebiler i Nord-Amerika i juni i år.