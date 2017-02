Revolusjonerer installasjonsskip for vindkraft

Neste generasjon vindturbiner blir omtrent dobbelt så store som de som er installert i dag, og bransjen har uttrykt en bekymring for hvordan de store konstruksjonene skal kunne installeres offshore.

Det er utgangspunktet for den nye generasjonen jackup-løfteskip fra Ulstein Design & Solutions og SeaOwl, kalt «SOUL».

Det nye konseptet er basert på et bredmaget skipsskrog med oppjekkbare bein plassert i et kryss-mønster, i stedet for «ett i hvert hjørne», det vil si to foran og to bak.

Med ett bein foran i baugen, ett akter og ett på hver langside, blir vekten på stålarrangement kraftig redusert, ifølge Ulstein, og skipet kan ta med større dekkslast.

Velprøvd teknologi på ny måte

Ulstein og SeaOwl har utviklet skipet med tanke på installasjon av neste generasjon vindturbiner på 10-12 MW, det vil si dobbelt så store som de som installeres i dag.

En tungløftkran dreier om løftebeinet akter. Dermed får det lang rekkevidde og stor kapasitet.

Skipet kan bygges i ulike størrelser med transportkapasitet på tre eller seks 12-MW-turbiner. Effektiviteten vil også forbedres, hevder designerne.

Formen på skipet gir stor kapasitet på dekkslast med plass til opp til seks turbiner, inkludert monotårn, naceller og turbinblader. Foto: Ulstein Design & Solutions

Visekonsernsjef Tore Ulstein i Ulstein Group sier at utviklingen av det nye oppjekkbare fartøyet er det neste logiske steg i strategien om å utvide designporteføljen, og bli et ledende selskap i å bidra til mer effektive løsninger i offshorevindindustrien.

– Designområdet vårt i Nederland har solid erfaring innen tungløftdesign. I samarbeid med SeaOwls, som har lang erfaring fra jack-up-teknologi, har vi kommet fram til det nyskapende konseptet, som er basert på velprøvd teknologi, sier Ulstein i en pressemelding.

Bekymring i bransjen

Ifølge selskapet vil et vanlig konsept med to oppjekkbare bein akter og to forut sette begrensninger på størrelsen av fartøyet og dekkslast.

Erik Snijders, grunnlegger og administrerende direktør i SeaOwls, sier at størrelsesbegrensning var frustrerende for bransjen.

– Vi la merke til at dette skapte usikkerhet hos vindturbinprodusenter, -operatører og -installatører om hvordan man kan installere neste generasjon vindturbiner ettersom flytende fartøy ikke er et alternativ, sier Erik Snijders i meldingen.

Skrogformen ligner på Ramformen til seismikkskip. Foto: Ulstein Design & Solutions

– Dermed gikk vi tilbake til det optimale jack-up-designet, en firkanta plattform med beina spredd så mye som mulig. Ved å rotere plattformen 45 grader, får vi en naturlig baugform med to av beina og krana på fartøyets midtlinje, sier han.

Design-vrien åpner også for større operasjonsmuligheter.

– Denne tilsynelatende enkle 45-gradersvrien i designen åpnet for at vi også kunne gjøre en stor forbedring for hvordan skipet kan utøve arbeidsoppgavene sine. Med hovedkrana rundt beinet i akterenden av skipet, får vi en optimal rekkevidde på hoveddekket og med høy løftekapasitet over skipssida, sier Bram Lambregts, viseadministrerende direktør i Ulstein Design & Solutions BV.