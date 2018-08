Rev den gamle demningen før ny og permanent demning var på plass: - Utgjør stor risiko

Onsdag kveld brast en midlertidig demning sammen ved Eidsvåg i Bergen.

Resultatet ble at vannet flommet utover området Eidsvåg og Munkebotn, og 113 personer måtte evakueres.

Professor i vannkraftkontruksjoner, Leif Lia ved NTNU, har sett på bilder og videoopptak av dambruddet. Han er svært overrasket over løsningen som er valgt.

- Det er helt vanlig å konstruere fangdammer slik det er gjort her, og det skjer av og til at disse brister etter store nedbørsmengder. Men det er veldig uvanlig at fangdammen er siste skanse, altså at det ikke finnes noen buffer mellom fangdammen og lokalbefolkningen, sier Lia.

- Heldigvis gikk ikke liv tapt. Men dette er altså naturens lærepenge, legger han til.

- Stor risiko

Den midlertidige fangdammen ble bygget i forbindelse med rehabilitering av Munkebotsvatnet. Intensjonen var først å holde magasinet tomt mens arbeidet sto på, men på grunn av større nedbørsmengder besluttet entreprenøren å bygge en fangdam for å ta unna vannet.

Hovedoppgaven til en fangdam nemlig å samle opp vannmengdene i en grop, og samtidig føre vannet ut av magasinet via et tappeløp i en jevn strøm.

Fangdammer bygges av løsmasser som enten må være så finkornet at massene tetter seg selv, eller så må gropen tettes med en membran, for eksempel i plast.

- Slik jeg ser det ble denne bygget på helt normal måte. Men samtidig har man altså revet den eksisterende demningen, før en permanent demning er på plass. Det utgjør en stor risiko, sier Lia.

NVE: - Enig i at dette er en uvanlig løsning

Lars Grøttå er ansvarlig for damsikkerhet i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Han gir NTNU-professoren rett i at dette er en sjelden løsning.

- Jeg er enig i at det uvanlig at fangdammen blir siste skanse, slik som her. Vi var klar over at dette innebar en fare hvis det kom mye nedbør, og det deretter ble brudd i dammen, men både eieren og konsulenten var oppmerksom på situasjonen og hadde en beredskapsplan for nettopp et slikt tilfelle, sier Grøttå.

For å bygge en fangdam trenger ikke eieren godkjenning av NVE. De skal kun motta informasjon om hvordan forbislipp av vann skal håndteres i byggeperioden. Og det fikk de, bekrefter Grøttå.

- Det kan godt hende at både entreprenør, konsulent og NVE kunne gjort ting annerledes i dette tilfellet, men før rapport fra eieren kommer vil jeg ikke spekulere, sier han.

Det er Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune som er byggherre.

Ble varslet i helgen

Store nedbørsmengder er ikke uvanlig for Bergensere, og allerede i helgen ble kommunen varslet om stigende vannstand. Kommunaldirektør i Bergen, Anne Iren Fagerbakke, sier at de brukte helgen på å planlegge, og innførte tiltak på mandag.

- Vi lagde et flomløp for å få vannet kontrollert over demningen, og økte tappekapasiteten for senke vannstanden, sier hun.

Det ble også brukt pumper i løpet av onsdagen. Det er foreløpig noe usikkert når disse ble satt i verk, men det som er sikkert er at tiltakene ikke holdt.

- Det var først utover onsdagen at vi skjønte at tiltakene ikke var tilstrekkelige, sier Fagerbakke.

Geologer har undersøkt området

Torsdag ettermiddag meldte Vest politidistrikt i en pressemelding at de 133 som ble evakuert kunne returnere hjem.

I samme melding skrev politiet at området fra Munkebotn og ned til Eidsvåg er blitt undersøkt av geologer fra kommunen. De vurderer området som trygt.

Nå skal kommunen fokusere på å ferdigstille en rapport over nøyaktig hva som gikk galt.