Demning brast i Bergen. Byrådsleder advarer om at det vil skje igjen.

En geolog vurderer sikkerheten nedenfor Munkebotsvatnet etter at demningen der brast onsdag kveld. Fremdeles er 133 personer evakuert fra boligene sine.

Sammen med politiet er geologen torsdag formiddag i området nedenfor den ødelagte demningen for å vurdere om det var trygt for beboere å vende tilbake, opplyser Bergen kommune.

– De er i området nå og foretar en befaring før området kan bli frigitt, sier kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke til TU.

- Har ikke oversikt

Hun sier at kommunen har hovedfokus på å sikre område.

- Deretter skal vi gå ordentlig inn i hva som har skjedd og hvordan demningen kunne briste. Å si noe om det nå vil bli upresist, siden vi ikke har full oversikt, sier Fagerbakke.

Torsdag ettermiddag holdt kommunen pressekonferanse. Her kommer det frem at kommunen ennå ikke har oversikt over hva som førte til at dammen brast. Det er heller ingen som kan svare på når området vil bli frigitt.

Byrådsleder i Bergen, Harald Schjeldrup lover at de skal finne svar på hva som har skjedd, og bruke lærdommen herfra til å forebygge lignende hendelser i fremtiden.

- Bergen har mange dammer og klimaet endrer seg. Vi kommer til å oppleve slike hendelser igjen, sa han til Bergens Tidende.

Av de 133 evakuerte var det 36 personer som takket ja til Bergen kommunes tilbud om innlosjering på beredskapshotell onsdag kveld. De øvrige ordnet privat overnatting, opplyser kommunaldirektøren.