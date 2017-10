Restene etter «verdens mest berømte komet» kan gi deg meteorregn i helga

Hvis du er seint eller tidlig oppe i helgen, bør du ta en ekstra titt opp på himmelen. Du kan nemlig bli tilskuer til et meteorregn.

Jorden krysser i disse dager banen til Halleys komet, en begivenhet som skjer to ganger i året og er best synlig på høsten. I år får vi ikke se selve kometen, men partiklene i støvbanen kometen etterlater seg.

Meteorregnet skjer ved at partikler fra støvbåndet etter Halley treffer jordens atmostfære. Da brenner støvpartiklene opp, noe som fortoner seg som stjerneskudd på himmelen.

Meteorregnet kalles Orionidene, oppkalt etter stedet meteorregnet tilsynelatende kommer fra, stjernebildet Orion.

– Det artigste med dette meteorregnet er at man ser biter av Halleys komet. Du slipper altså å vente til 2061 med å se biter av kometen, sier Håkon Dahle, forsker på Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo, til TU.

Halley har en omløpstid på 76 år. Forrige gang selve kometen krysset jorda var i 1986. Det betyr at man må vente til 2061 for å se meteoren, og ikke kun dens etterlatenskaper.

Stjerneskudd fra Orionidene tatt av kamera på NASAs Marshall Space Flight Center. Foto: NASA

Rundt 20 stjerneskudd i timen

Dahle forteller at det årlige oktober-meteorregnet enkelte år kan bety opp mot 100 stjerneskudd i timen.

– Tyngdekraftpåvirkning fra Jupiter gjør at støvet legger seg litt tettere langs banen. Men dette er ikke ventet i år, sier Dahle.

– I år venter man rundt 20 stjerneskudd i timen. Men det hender meteorregnet byr på overraskelser, så det er en teoretisk mulighet for at aktiviteten blir høyere, sier Dahle.

Han forteller at fenomenet kan sees over hele himmelen. Man er imidlertid avhengig av klarvær for å kunne se skuddene ordentlig.

– Stå tidlig opp

– Månefasen i år er ganske gunstig. Det blir best synlig på morgenkvisten, før det begynner å lysne. Det lønner seg altså å stå opp tidlig – kanskje to-tre timer før soloppgang, sier Dahle.

– Kommer du til å være oppe tidlig for å se dette?

– Det kommer an på værvarselet. Stjerneskuddene er svært sårbare for været. Dersom det er meldt fint vær, stiller jeg nok vekkerklokka, sier Dahle.

Halley er verdens mest berømte komet av flere grunner, forteller Dahle.

– Det var den første kometen man klarte å beregne banen til. Støvbåndet har ligget der i 2000 år. Vi har beretninger fra gamle, kinesiske kilder som stemmer overens med kometens bane, sier Dahle.

Myter og overtro

Kometen krysning har korrespondert med signifikante historiske hendelser på jorda. Det har gjort at man trodde kometen varslet ulykker, forteller Dahle.

– Kometen er blant annet avbildet på Bayeux-teppet, som beskriver hendelsene i 1066, da normannerne invaderte England. I Shakespeares skuespill om Julius Cæsars fall dukker kometen opp som en ulykkesvarsler. Dette var nok kunstnerisk frihet fra Shakespeare, da kometen ikke var synlig på tiden Cæsar ble myrdet, sier Dahle.

Det hevdes også at pave Callixtus III i sin tid bannlyste kometen, ettersom den dukket opp samtidig med tyrkernes beleiring av Beograd i 1456. Flere, blant annet Universe Today, har avvist historien som en myte, og at kometen ikke er nevnt i datidens nedtegninger.