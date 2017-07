Halvparten av verdens befolkning lever uten internett. Slik vil ingeniørene gi tilgang til alle

I løpet av tiår har verdensveven vokst til å bli en sentral del av et moderne samfunn. I 2011 slo en FN-rapport fast at internett er en rettighet. I Norge tar vi nettilgangen mer eller mindre for gitt – enten vi er hjemme eller på farten.

Men 53 prosent av verdens befolkning lever uten internett, ifølge International Telecommunication Union. Verdens økonomiske forum (WEF) kaller det et digitalt skille (pdf). Et skille som bare blir mer synlig etter hvert som tingenes internett og digitalisering brer om seg.

WEF trekker frem flere årsaker til at over halvparten av verdens befolkning ikke bruker nettet: Noen ser ikke fordelene ved å være tilkoblet – gjerne som følge av lite relevant innhold. Analfabetisme og fattigdom trekkes også frem som grunner til å mange lever et frakoblet liv.

En årsak WEF trekker fram som sentral er at svært mange lever i områder som er vanskelig å nå frem til. Infrastrukturen for internett er rett og slett ikke på plass.