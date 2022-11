Renault skiller ut alt som har med forbrenningsmotorer å gjøre i eget selskap, og etablerer et nytt som kun fokuserer på elbiler. Endringen har vært på trappene en stund, og ble kjent i april i år.

Endringene ble offentliggjort tirsdag. Den elektriske delen av Renualt skal hete Ampere, og skal børsnoteres sommeren 2023. Målet er å posisjonere Renault som en sterk aktør innen elbil, programvare, mobilitetsløsninger og sirkulærøkonomi.

Renault skal nå bygges på fem pilarer:

Ampere skal være en ren elbil- og programvareprodusent som produserer biler for Renault-gruppens bilmerker.

Alpine blir Renault-gruppens premiummerke for elbiler.

Mobilize fokuserer på nye mobilitetsløsninger.

«The Future is NEUTRAL» er navnet på Renaults sirkulærøkonomibedrift.

Power skal utvikle forbrenningsmotorer for Renault og Dacia. Selskapet eies 50/50 av Geely og Renualt.

Vil fortsette å utvikle fossilbiler

Planen innebærer en fullstendig omstrukturering av Renault.

At de skiller ut forbrenningsmotorproduksjon i et eget selskap betyr ikke at Renault ikke lenger planlegger å lage fossilbiler. I pressemeldingen skriver de at de forventer at halvparten av alle personbiler solgt i 2040 vil ha forbrenningsmotor og at Renault vil fortsette å utvikle slike biler.

Ettersom Power er et frittstående selskap er det åpent for alle produsenter i bilindustrien.

Renault vil fokusere spesielt på Latin-Amerika, India, Sør-Korea og Nord-Afrika med sine rene forbrenningsmotor- og hybridbiler.

Renault-sjef Luca de Meo under en presentasjon av gruppens elbilstrategi i 2021.

Ampere blir ren elbilprodusent

Det er bare å lære seg navnet med en gang. Ampere blir et frittstående selskap, og er det første i sitt slag som kommer ut fra en tradisjonell bilprodusent. I praksis er det dette som er fremtidens Renault.

De skal utvikle, produsere og selge rene elbiler under Renault-merkenavnet. Selskapet skal også være et programvarehus.

Innen 2030 skal Ampere tilby til sammen seks elbiler: Renault 5, Renault 4, Megane E-tech, Scénic Electric, og to modeller som foreløpig ikke er lansert. I 2031 skal Ampere produsere en million elbiler i året under Renault-merkenavnet.

Ampere bygges på elbilinvesteringene Renault allerede har gjort, som for eksempel produksjonssenteret ElectriCity. Her skal produksjonstakten være høy: Under 10 timer per kjøretøy i 2025.

Google-basert programvare

Når det gjelder programvare skal Ampere produsere biler som oppdateres gjennom hele levetiden, på samme måte som enkelte andre bilprodusenter gjør i dag. Dette henter selskapet inn hjelp til å få til.

Renault-gruppen satser på at maskinvareplattformer fra Qualcomm og programvare fra Google, som de fra før har samarbeid med.

Bilene skal med andre ord være basert på Android. Det første kjøretøyet bygget på det utvidede samarbeidet skal komme i 2026. Renault forventer at dette vil redusere utviklingstid og kostnader.

Android er ikke helt nytt for Renault. Deres Megane er fra før bygget på programvareplattformen Android Automotive.

Renault forventer at samarbeidet med Google vil redusere utviklingskostnadene for programvare med 25 prosent.

Uklart hvordan endringen påvirker alliansen

Renault har mål om at omstruktureringene vil føre til en driftsmargin på over åtte prosent i 2025, og over ti prosent innen 2030.

Renault er en del av Renault-Nissan-Mitsubishi-alliansen, som er et tett samarbeid mellom de tre bilmerkene. Hvordan samarbeidet vil påvirkes er ikke helt klart. Renault skriver i pressemeldingen at alliansepartnerne er i samtaler for å funne ut hvordan de sammen skal angripe utfordringene og mulighetene i bilindustrien.

De vurderer å inngå en avtale om felles strategiske initiativer på tvers av markeder, produkter og teknologier. Nissan og Mitsubishi skal også vurdere om de vil investere i Ampere. I tillegg vurderes strukturelle endringer i allianseavtalen.

Renault er ikke første bilprodusent som gjør lignende grep. I februar skilte Ford produksjon av elbil og fossilbil ut i to divisjoner kalt Ford Model E og Ford Blue. Disse er imidlertid ikke frittstående selskaper.