Skal etablere Europas største senter for elbilproduksjon

Renault melder at de etablerer en egen elbilorganisasjon internt, kalt ElectriCity. Her samles Renualts produksjonsanlegg i Hauts-de-France-regionen nord i landet under én paraply.

Ambisjonen er å bygge 400.000 elbiler i året innen 2025. Dette vil gjøre ElectriCity til det største produksjonssenteret for elbiler i Europa og skal sikre at Renualt er konkurransedyktige, ifølge en pressemelding.

Organisasjonen vil ha nær 5000 ansatte fordelt på fabrikkene i Douai, Maubeuge og Ruitz. Til sammen 700 nye stillinger opprettes ved fabrikkene.

Skal produsere Mégane i år

Fabrikken i Douai skal produsere den kommende elbilutgaven av Mégane. Produksjonen skal starte i løpet av 2021. Denne bilen kommer til Norge tidlig i 2022. Bilen bygger på CMF-EV-plattformen Renault har utviklet sammen med Nissan og Mitsubishi.

Fra elbilproduksjon i Renaults fabrikk i Douai. Foto: Olivier MARTIN GAMBIER/Renault

Ifølge pressemeldingen skal Renault bygge et annet kjøretøy i C-segmentet på samme plattform ved denne fabrikken. Her skal de også utvikle en ny elbilplattform for biler i B-segmentet.

I Maubeuge skal elektriske Kangoo-varebiler bygges, sammen med varebiler produsert for Mercedes og Nissan. Dette skal skje fra neste år. Fabrikken i Ruitz skal produsere elbilkomponenter.

Det etableres i tillegg et forsknings- og utviklingsprogram i samarbeid med universiteter i området.

Videre skal ElectriCity fungere som en innovasjonshub for oppstartsselskaper innen elektrisk mobilitet.

Bygger batterifabrikk samme sted

Det nye franske elektriske navet skal samle en rekke av Renaults underleverandører.

Det ble nylig kjent at kinesiske Envision AESC skal bygge en batterifabrikk i Douai for produksjon til Renault. Avisen Le Figaro skriver at fabrikken skal forsyne de kommende modellene Mégane E-Tech Electric og R5 med batterier. Fabrikken vil skape 2000 nye jobber i området, ifølge avisen.

Envision AESC er det nye navnet på batteriprodusenten som Nissan tidligere eide, kalt AESC. ElectriCity-prosjektet skal demonstrere fordelene med å ha produksjon av batterier og andre komponenter i nærheten av bilfabrikken.

Envision AESC planlegger for øvrig også å etablere en stor batterifabrikk ved Nissans fabrikk i Sunderland i Storbritannia.