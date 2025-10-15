Endelig et klimamål vi ser ut til å nå

– Nei, det er ikke realistisk. Når politikere setter uoppnåelige mål, oppnår vi kun mistillit, sa Frp-nestleder Per Sandberg i 2016.

Da hadde Stortinget enstemmig vedtatt (altså inkludert Frp) at alle nye personbiler og lette varebiler skulle være utslippsfrie i 2025; altså i år.

Og vi er søren ikke langt unna. I september kjøpte under to prosent ny fossilbil. 98,3 prosent av nybilene er nå elbiler. Hittil i år er elbilandelen 95 prosent.

Utslippet synker 8 prosent i året

Da målet ble innført var nok mange enige med Per Sandberg. Under 14 prosent av nye biler var elektriske, skepsis og rekkevidde-angst var utbredt. Men det kom stadig bedre bilmodeller og flere ladestasjoner, og i 2019 passerte elbilsalget 50 prosent.

Nå viser tall fra TØI at CO₂-utslippet fra norske kjøretøy synker med 8 prosent i året.

Selv om tallet ved årsslutt ikke blir nøyaktig 100 prosent, kommer elbilfantaster og klimavenner til å juble: Endelig et klimamål vi faktisk når!

Skår i gleden

Når man feirer dette målet, velger man å se bort fra at det også omfatter varebiler. Der er el-andelen under 45 prosent hittil i år.

Det skyldes flere ting:

Moms-fritak på elbil hjelper ikke når bedrifter uansett har momsfritak

Varebiler hadde også i utgangspunktet lavere engangsavgift enn personbiler

Enova og politikerne har kuttet og gjeninnført subsidier i uforutsigbare rykk og napp.

Utvalget i aktuelle bilmodeller har lenge vært for dårlig

Nå har det kommet flere modeller med lang rekkevidde, hengerfeste og firehjulstrekk.

Men ett problem gjenstår: Elektriske varebiler koster mer. Selv om de er billigere i drift, er dette en bøyg for mange bedrifter.

Buzz rundt store varebiler

Siden avgiftskutt er et dårlig virkemiddel for el-varebiler, jobber Elbilforeningen i stedet for å øke engangsavgiften på de fossile bilene. Ifølge TV2 ligger dette inne i budsjettet.

De ønsker også at el-varebilene kan få andre goder, som generell tilgang til kollektivfelt og nasjonalt fritak for bompenger.

Selv om varebilene ikke når målet i år, har elektrifiseringen satt fart: Salget av el-varebiler har gått fra snaut 29 prosent i fjor, til nesten 45 prosent i år.

Volkswagen ID. Buzz er nå Norges mest solgte varebil, uavhengig av drivstoff.

For i motsetning til hva man trodde da målene ble laget, går salget av tunge el-varebiler best. Disse har en god sjanse til å nå sitt 100-prosentmål i 2030.

Resten av verden kommer

Alt i alt er elbilpolitikken et lite mirakel: Norge har innfridd en utrolig hårete visjon om å dra i gang en teknologiutvikling for hele verden.

For nå kommer de andre etter: I juli var elbilandelen i Danmark over 67 prosent. Veksten har vært størst i Storbritannia, som nå er oppe på 22 prosent elbiler. I EU er nesten hver sjette nybil hel-elektrisk.

Dette blekner mot Kina, hvor elbilene nå utgjør 30 prosent av bilsalget. Kinesiske bilprodusenter har også ekstreme markedsandeler i Brasil, Vietnam og Thailand.

DNV tror at elbiler vil utgjøre 99 prosent av bilsalget i verden innen 2060. Den revolusjonen ville nok kommet uansett. Men at de store bilprodusentene fikk et testmarked i Norge, har utvilsomt fremskyndet prosessen.

Rikfolk startet markedet

Norge skapte et marked ved å kutte moms, avgifter og bompenger. Det ga tapte inntekter i statskassa.

Men selve pengestrømmen kom fra velstående nordmenn som hadde råd til å kjøpe splitter ny bil – og velge de første, kostbare elbilmodellene.

Teslas idé var å nå ut til luksus-segmentet først, og bruke inntektene derfra til å lage folkebiler. Det har de gjort.

Selv om statsbudsjettet i morgen er sagt å inneholde mer moms , har også elbiler blitt billigere. Det selges allerede ti modeller til under 300.000 kroner, og i forrige uke viste Tesla fram en billigere Model Y (Norges mest kjøpte bil) til cirka 40.000 dollar.

Har det kostet mer enn det smaker?

De siste ukene har en rekke økonomer kranglet i Aftenposten om kostnadene og verdien av den norske elbilpolitikken. Hvis man setter en strek i sanden akkurat i dag, er elbiler et dyrt tiltak.

Men Miljødirektoratet anslår at elbil har en positiv tiltakskostnad allerede fra 2028. Og Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk institutt minner om at kostnaden ved elbilpolitikken i all hovedsak er påløpt, mens gevinstene bare så vidt har begynt å vise seg.

Påvirkningen Norges politikk har hatt på andre land og på de store bilprodusentene, er umulig å verdsette.