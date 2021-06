Renault testkjører sin elektriske Mégane

Renaults neste elbil er den elektriske utgaven av Mégane. Den er foreløpig vist frem som konseptbil, først presentert høsten 2020.

Nå er en førproduksjonsmodell i kamuflasje klar, og den skal testkjøres på offentlig vei, ifølge en pressemelding fra det franske bilmerket med diamantlogo.

Se flere bilder av bilen i bildekarusellen i bunnen av artikkelen.

Bilen kalles Mégane E-Tech Electric, og den har 160 kilowatt motor og 60 kilowattimer batteri. Den skal ha en rekkevidde på 450 kilometer etter WLTP-standarden. 30 førproduksjonsmodeller skal settes på veien i løpet av sommeren.

Det er ventet at elektriske Mégane skal komme på markedet i 2022. Bilen skal være basert på Renault-Nissan-Mitsubishi-plattformen CMF-EV, som også Nissan Ariya bygges på. De to bilene vil dermed trolig dele en del spesifikasjoner.

Ser ut til å dele spesifikasjoner med Ariya

Det kan se ut til at Mégane deler spesifikasjonene til innstegsvarianten av Ariya, som har 63 kilowattimer tilgjengelig batteri og 160 kilowatt motor. At franskmennene angir 60 kilowattimer kan ha med å gjøre at de har for vane å runde ned kapasitet i modellbeskrivelsen. For eksempel har Renault Zoe 50 i realiteten 52 kilowattimer tilgjengelig kapasitet.

Rekkevidden Renault oppgir, stemmer ikke overens med Ariya, som i enkleste variant skal ha 360 kilometer. Det går imidlertid ikke klart frem av pressemeldingen om Renault oppgir rekkevidde for kombinert kjøring eller bykjøring.

Mens det er kjent at Ariya skal komme i en rekke varianter med to batterier og mulighet for firehjulstrekk, nevnes ikke dette av Renault. Det er imidlertid ikke utenkelig at de vil presentere ulike varianter når de viser frem produksjonsmodellen.

Elbilpioner

Renault er en av elbilpionerene i Europa. Deres Zoe har blitt produsert siden 2012 og har i mange år vært den mestselgende elbilen på vårt kontinent. I 2020 var den fremdeles den mest solgte elbilen i EU- og EFTA-landene totalt, med rundt 88.000 eksemplarer.

Til sammenligning ble det solgte 51.000 Tesla Model 3, som hadde andreplassen, og 43.000 Volkswagen ID.3 som kom på tredje, ifølge T&E (PDF).

Zoe har solgt godt mye takket være en relativt sett lav pris. Hvorvidt Mégane vil klare å hevde seg, gjenstår å se.