Ford skiller ut elbil i egen avdeling

Ford gjennomfører en stor omorganisering, og deler personbilproduksjonen sin i to: En for fossilbiler og en for elbiler.

I tillegg til disse to, skiller Ford ut nyttekjøretøy i avdelingen Ford Pro, som skal produsere både elektriske og fossile nyttekjøretøyer.

Den nye elbilavdelingen heter «Ford Model e», mens stempelmotorbiler skal produseres under navnet «Ford Blue». Dette skal være mer enn bare differensiering av merkevaren. Avdelingene får separat ledelse og rapportering.

Hensikten er å gi Ford anledning til å fokusere utelukkende på elbiler gjennom en egen avdeling. Ford Model e skal ifølge Ford akselerere innovasjon og fokusere på bygging av elbiler i stor skala. Programvare og tilkoblet teknologi skal også utvikles via Ford Model e.

De to avdelingene skal dele på kjerneteknologi. Målet er å produsere to millioner elbiler i året innen 2026. I 2030 forventer Ford at halvparten av bilene de produserer er elbiler.

Jim Farley skal lede både Ford Motor Company og Model e. Foto: Ford

Vil bygge elbiler fra bunnen med blanke ark

Håpet er at Ford Model e skal tiltrekke seg de beste talentene innen programvare, engineering, UX og design, skriver den amerikanske bilprodusenten i en pressemelding.

Samtidig tror de at denne oppdelingen vil sette Ford i stand til å produsere elbiler med blanke ark. De ser for seg å utvikle elbilplattformer, batteri, elektromotorer og kraftelektronikk selv, og dermed designe nye elbiler fra bunnen av.

Ford Blue skal på sin side fokusere på å bygge stempelmotorbiler med bedre marginer, for å sørge for bedre økonomi. Denne avdelingen skal ta i bruk programvare og IT-systemer fra Ford Model e.

Ford Model e skal ledes av Ford-direktør Jim Farley. Han fortsetter samtidig som administrerende direktør for Ford Motor Company. Doug Field vil være leder for utvikling av biler og IT-systemer. Field har tidligere vært teknologisjef i Ford Motor Company.

Har blitt holdt tilbake av fossildelen

Under en pressekonferanse i forbindelse med nyheten fortalte Ford at å produsere elbiler under samme fane som øvrige biler har holdt dem tilbake.

– Nå går vi all in for å bli et verdensledende selskap igjen, sier Farley.

Han beskriver Model e som en teknologi-oppstart som skal fokusere utelukkende på elbilteknologi. Han sier at de skal være et innovasjonssenter fritt for konvensjoner og hierarki, hvor små team skal utvikle fremtidens biler.

– Model e skal produsere vel så mye begeistring som de som utelukkende lager elbiler, men med en skala og ressurser ingen oppstart kan matche, sier Farley.

Når det gjelder Ford Blue sa Farley at organisasjonen skal drives «aggressivt magert» («aggressively lean»).

Farley mener at trekket vil gi dem mulighet til å ta en langt større markedsandel med sine elbiler. Til 2026 skal de ha invester 50 milliarder dollar i elbilutvikling.

Blir ikke en spinoff

Han understreker at Model e ikke skal bli en spinoff, men være en del av Ford i årene som kommer. Det gir ikke mening å skille ut noen av de nye divisjonene i frittstående selskaper, ettersom målet er å utnytte Fords industrielle kompetanse, forklarer Farley. Samtidig ønsker de ikke å være tynget av tradisjonene i Ford.

Ford har i dag høyere kostnader for elbilene de produserer enn andre elbilprodusenter. Målet er å ned disse kostnadene og øke marginene.

På spørsmål om hvor de nye divisjonene skal lokaliseres, svarer Farley at det meste skal foregå i Dearborn i Michigan, men han utelukker ikke at de etablerer satellitter verden rundt.

– Hovedkvarteret vårt er i Dearborn, og det er her vi forblir, sier han.

Dette markerer ikke slutten på forbrenningsmotorbiler, mener Farley. Over tid vil det selges flere elbiler, men målet er å revitalisere forbrenningsmotordivisjonen, forklarer han.

Beholder forhandlernettverket

Ford velger ikke som en del andre bilmerker å selge sine elbiler direkte til kundene. Ford ønsker fortsatt å selge via forhandlere. I den anledning ber Ford disse om å gjøre seg klare til å spesialisere seg.

– Skal de være elbilforhandlere må de har nye standarder. Vi skal skape nye opplevelser som blir bedre enn hos Tesla, sier Farley.

Han medgir at Ford har et stykke å gå på å ta igjen Tesla når det kommer til digital fjerndiagnose, men at de kan være bedre på andre områder. Han viser til at oppstartsbedriftene gjerne gir gode servicetjenester i begynnelsen, mens det er få biler på veien. Men etter noen år, når kundene har bulket bilene sine, eller døren ikke går skikkelig igjen, eller de har problemer med programvareoppdateringer, så mener Farley at det ikke fungerer like bra som med den tradisjonelle modellen.

– Der har vi muligheten. Vi skal jobbe sammen (med forhandlere, red. anm.) for nye standarder som overgår oppstartsselskapene. Budskapet til forhandlerne er at dere må gjøre dere klare til å spesialisere dere, sier Farley.

Han tror at ettermarkedtjenestene vil gi dem langt mer lojale kunder.

Som et PS til slutt: Tesla ville opprinnelig kalle Model 3 for Model E. Ford satte ned foten for dette, ettersom de har hatt rettighetene til dette merkenavnet. I dag ser vi hva de hadde tenkt å bruke det til.