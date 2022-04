Avis: Renault vurderer å skille ut elbil i eget selskap

Ford tok nylig det som kan komme til å bli første steg i å skille produksjon av elbiler ut i eget selskap. Nå vurderer Renault det samme, skriver Bloomberg.

Avisen viser til et møte med analytikere og Renaults ledelse forrige uke. Her skal bilprodusentens øverste ledelse ha lagt frem detaljer om hvordan en oppdeling av Renault og å skille ut elbilproduksjon i eget selskap kan foregå.

Bloomberg viser til et notat fra Stifel-analytiker Pierre-Yves Quéméner, som skriver at Renault-ledelsen aktivt jobber med å utforske muligheten for å dele selskapet i to nye enheter. Den nye enheten skal være en såkalt «ny mobilitet»-enhet som inkluderer all elbilaktivitet, samt bildelingstjenesten Mobilize.

Denne nye enheten kan også tenkes å slås sammen med en tilsvarende enhet fra en potensiell partner. Det nye selskapet kan børsnoteres allerede i 2023.

Ford skiller ikke ut elbiler

Dette er ikke helt ulikt Fords strategi, som de la frem i slutten av mars. Ford deler bilproduksjonen sin i to divisjoner, Ford Blue som produserer elbiler, og Ford Model e som produserer elbiler. Begge divisjonene er fortsatt en del av Ford, og ikke skilt ut i egne selskaper.

Hensikten er ifølge Ford at de skal ha tydeligere fokus på elbil i Model e-divisjonen, og kunne drive denne delen som et oppstartsselskap. De har vært tydelige på at hensikten ikke er å skille ut Model e som en spin-off. Det er likevel tydelig at oppdelingen vil gjøre det mye enklere å kunne gjøre nettopp det en gang i fremtiden. Det kan tenkes å bli aktuelt den dagen biler med forbrenningsmotorer ikke lenger betaler regningene til produsenten.

Hvordan Renaults planer ser ut er uklart. Den franske bilprodusenten har ikke ønsket å kommentere opplysningene overfor Bloomberg.

Ser på mulighetene

Det er ikke helt nytt at Renault går med slike tanker. Under presentasjonen av 2021-resultatene i februar skrev de at de så på mulighetene for å samle alle aktiviteter og teknologien knyttet til forbrenningsmotorer, hybridmotorer og girsystemer utenfor Frankrike til en dedikert enhet.

Samtidig skrev de at de ser på mulighetene for å samle all elbilaktivitet i en dedikert enhet i Frankrike. Målet er å være en ren elbilprodusent i Europa innen 2030.

Renault er inne i en vanskelig periode som følge av Russlands invasjon av Ukraina. Den franske bilgiganten har stor aktivitet i Russland, som er deres nest største marked. Det er uklart hva resultatet blir. De kan komme til å måtte trekke seg helt ut av landet.

Renault har både et fellesforetak med russiske AvtoVAZ samt egne fabrikker i landet. Om de må avskrive fabrikkene og organisasjonen i Russland, betyr det store tap. Det er likevel ikke sikkert at det vil gå stort bedre om de ikke trekker seg ut, ettersom den russiske økonomien krymper kraftig.