Regjeringen og NHO skal forhandle om CO2-fond

NHO har lenge ivret for ideen, og skal nå i samtaler med klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) for å drøfte saken, ifølge Dagens Næringsliv.

– Vi håper å ha et fond i gang i 2019, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

CO2-fond: Næringslivet vil kutte utslipp etter kjent forskrift: Det vil ikke regjeringen

Øremerkes klimaskifte

Dersom CO2-avgiftene skal gå til fondet i stedet for statskassen, kan staten gå glipp av inntekter på mer enn fire milliarder kroner. NHO mener likevel det er en god idé.

– Næringslivet betaler allerede flere milliarder i CO2-avgift. Det eneste vi ber om, er at man øremerker disse pengene til faktisk å muliggjøre klimaskiftet, sier Skogen Lund.

Klima- og miljøminister Helgesen er ikke direkte avvisende til tanken.

– Det er ingen tvil om at transportsektoren må bidra for å nå klimamålene. En av de interessante mulighetene er dette CO2-fondet, sier statsråden.

