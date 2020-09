Torghatten Nord trafikkerer Bodø-Værøy-Røst-Moksnes med to LNG-ferger. De kan bytte til biogass (LBG) og dermed kutte klimaavtrykket. Vegvesenet vil helt bort fra fossilt og går inn for hydrogen. US DIGITAL CAMERA

(Foto: Christoffer Hjeltnes Støle/Wiki Commons)