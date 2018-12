Derfor brast demningen i Bergen - alle i prosjektet får slakt

Kvelden 22. august brast en midlertidig demning i Munkebotn i Bergen. Det fikk dramatiske konsekvenser, og kommunen ble i ettertid beskyldt i Teknisk Ukeblad for å ikke ha fulgt ekspertråd som kunne avverget ulykken.

Den opprinnelige demningen på stedet var under rehabilitering, og for å ta unna vannmassene som samlet seg ble det bygget en midlertidig fangdam.

Etter kraftig nedbør i flere dager brast fangdammen klokken 20.00, onsdag 22. august. Siden den opprinnelige demningen allerede var revet, flommet vannet ned mot bebyggelsen i Eidsvåg, og over 40 hus måtte evakueres.

Heldigvis kom ingen til skade under flommen, men demingseksperter TU snakket med kalte det høyst uvanlig og risikabelt å fjerne den gamle demningen før en ny og permanent demning var på plass.

Det ble også stilt spørsmål ved hvorfor fangdammen i det hele tatt ble bygd, i stedet for å føre vannet forbi arbeidsstedet. Kommunen har også innrømmet overfor Bergens tidene at de ikke fulgte sin egen søknad, og lot være å legge rør i fangdammen som skulle lede vann forbi.

Brist i demning: Vannet fosser ut – området evakueres

Den gamle demningen ble revet før den nye kom på plass. Dermed ble den midlertidige fangdammen siste skanse. Når den brast fosset vannet ned mot Eidsvåg og over 40 hus ble evakuert. Skjermbilde: Bergen Brannvesen

- Kan leses som en jakt etter syndebukker

I etterkant bestilte byrådet i Bergen en ekstern gjennomgang av hendelsen. Instanes AS vant oppdraget, og tirsdag ettermiddag la de frem rapporten på en pressekonferanse.

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) startet konferansen.

- Jeg er glad for at ingen ble skadet i det som var en alvorlig hendelse, og som ikke skulle skjedd. Innbyggernes sikkerhet er det aller viktigste for oss, og derfor er det viktig at vi lærer av denne rapporten, sa han.

- Denne rapporten kan leses som en jakt etter syndebukker, men det må vi tåle, la Schjelderup til.

Demningen brast: Kommunen gikk mot konsulentens råd

- Uklart hvorfor fangdammen ble bygget

Deretter la Instanes frem hovedtrekkene i deres rapport. Det første punktet handlet om hvorfor fangdammen ble bygget.

- I dokumentasjonen vi har gjennomgått er det uklart hvorfor fangdammen ble bygget og hvem som vedtok at den skulle bygges, sier Johanna L. Rongved fra Instanes AS på pressekonferansen.

Hun fortsatte med å forklare at det var et ønske i dette prosjektet å gi entreprenøren frihet til å velge en mest mulig hensiktsmessig måte å håndtere vannet på.

- Det som er beskrevet til entreprenøren er at de står fritt til å lage fangdam i ønsket materiale, sier Rognved.

Ingen fagansvarlig og droppet NVE-veileder

27. juni var Multiconsult på inspeksjon ved fangdammen. Her er det ikke registrert noen avvik.

Instanes slår fast at entreprenøren har de nødvendige godkjenninger for konstruksjonen, og avviser dermed tvil om manglende kompetanse.

Samtidig påpeker de at kommunen, som er byggherre i prosjektet, ikke på noe tidspunkt etterspurte en egen fagansvarlig for fyllingsdammer med fundament, slik denne fangdammen er, i vurderingen av arbeidet. Det mener Instanes bestemt at burde blitt gjort.

Arne Instanes i Instanes AS sier at de heller ikke har funnet dokumentasjon på at fangdammen ble prosjektert på riktig måte.

- Vi konstaterer at denne midlertidig dammen ikke er bygget etter veilederen fra NVE, sier han.

Rev gammel demning før den nye var på plass: – Uvanlig og risikabelt

Derfor brast dammen

Den direkte årsaken til bruddet beskriver Instanes slik:

– Siden den midlertidige fangdammen ikke ble oppført med noen form for mekanisme som kunne lede vannet forbi demningen, kombinert med store mengder nedbør som startet å fylle opp Munkebotsvatnet allerede i starten av august, førte til at vannet steg over demningen.

Instanes viser til at en midlertidig dam av denne typen skal dimensjoneres for en såkalt tiårsflom. En tiårsflom i Munkebotsvatnet vil tilsi et vanntilfang på 4100 liter i sekundet. Men tappemulighetene var bare på 1600 liter i sekundet.

– Det kom inn mye mer vann i Munkebotnsvatnet enn det. Så det var bare et tidsspørsmål før det ble toppet over. Hvorfor det ikke ble vurdert hvordan det overskytende vannet skulle håndteres, er et avgjørende punkt, sier Instanes.

Han påpeker at dette vare var begynnelsen på regnsesongen i Bergen, og at situasjonen ville vært enda verre senere på høsten.

Feilberegnet risikoen fullstendig

Han mener prosjektledelsen feilberegnet risikoen fullstendig. I rapporten kommer Instanes med følgende konklusjon:

«Risikoen ved fangdam er feilvurdert av alle aktører i prosjektet. Konsekvensene av et dambrudd synes ikke å ha blitt riktig vurdert før ved utarbeidelse av siste revisjon av beredskapsplanen datert 22. august 2018».

Alle involverte får kritikk i rapporten. Det vil si:

Bergen kommune, der Vann- og avløpsetaten står som byggherre og ansvarlig for prosjektet i Munkebotsvatnet.

Norconsult, som var involvert i planleggingen av den nye demningen.

Multiconsult, som ble leid inn som rådgivere underveis i rehabiliteringen.

Donar AS, entreprenøren som står for selve byggearbeidet.

Sweco, siden prosjektlederen for byggingen av demningen er ansatt i Sweco, og har fungert som kommunens koordinator på stedet.

- Heller ikke kommunens vassdragtekniske ansvarlige, som står med det overordnede ansvaret for sikkerhet, har iverksatt tiltak i henhold til de sikkerhetsforskriftene som finnes, sier Instanes.

Multiconsult kritiserte kommuen - nå får de slakt

I august sa Multiconsult til TU at kommunen ikke hadde fulgt deres råd, og kritiserte dem for å ha sett bort fra løsninger de mente ville forhindret demningsbristen.

Til BT sa Multiconsult at entreprenøren valgte en løsning de ikke anbefalte, og gikk med på at det var underlig at de ikke fulgte rådene.

I rapporten får imidlertid Multiconsult sterk kritikk. Instanes påpeker at de har gjennomgått alle mottatte dokumenter og korrespondanse i saken, og kan ikke se noe som indikerer at Multiconsult har overført ansvaret for prosjekteringen til entreprenøren Donar.

Instanes har også avdekket disse forholdene:

Multiconsult synes å ha vært lite involvert i oppfølging av midlertidige sikringstiltak på anleggsplass, det vil si spunt og fangdam.

Multiconsult var ikke involvert da det ble valgt entreprenør. De deltok ikke på byggemøter i startfasen, noe Instanes mener er svært uheldig.

Multiconsult krevde mer betalt for ekstraarbeid, noe som førte til at kommunen hentet inn Sweco i prosjektet. Instanes skriver at det vurderes som svært uryddig å innhente Sweco for å utføre arbeid innenfor Multiconsults ansvarsområde.