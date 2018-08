Demningen brast: – Kommunen gikk mot konsulentenes råd

Onsdag kveld brast den midlertidige demningen Munkebotsvatnet i Eidsvåg i Bergen, i forbindelse med rehabiliteringen av en permanent demning på stedet.

Vannmassene fosset ned mot Eidsvåg, og 113 personer ble evakuert frem til torsdag ettermiddag.

Multiconsult er hyret inn som konsulent i rehabiliteringen av demningen. De tar avstand fra beslutningene som ble tatt i forbindelse med onsdagens ulykke, og hevder de ga flere råd som ikke ble fulgt.

- Fikk ikke svar

- Beslutningen om en midlertidig fangdam ble tatt uten at vi var involvert. Vi fikk oversendt en enkel skisse tidligere i år hvor vi kom med kommentarer til utforming og samtidig stilte noen sentrale spørsmål, blant annet hvor høyt vannstanden kan stå med hensyn til buffer, sier kommunikasjonsleder Gaute Christensen i Multiconsult.

- Vi kom med flere råd om hvordan en burde kanalisere vannet, slik at demningen ikke ville briste ved kraftig nedbør, fortsetter han.

Christensen sier at Multiconsult ikke fikk svar på de mest sentrale spørsmålene de stilte.

- Valgte mot vårt råd

- Mandag kom vi med en ny anbefaling etter at vannstanden hadde vært kritisk høy dagen før og hvor det var varslet mye nedbør onsdag, sier kommunikasjonslederen.

- Mot vårt råd, valgte man å bygge et midlertid overløp over fangdammen framfor å sikre buffer bak fangdammen ved pumping og hevert for å håndtere den varslede nedbøren.

Det bergenske selskapet Donar er entreprenør, mens Vann- og avløpsetaten i kommunen er byggherre i prosjektet.

Entreprenøren sender ballen videre

I en e-post til TU presiserer teknisk direktør i Donar, Endre Øren, at Multiconsult er engasjert av byggherren.

«Råd og anbefalinger fra Multiconsult er i tilfelle gitt til byggherren som er ansvarlig for beslutninger om utførelse. Donar AS, som ikke er totalentreprenør i prosjektet, har kun utført arbeid i henhold til byggherrens beslutninger», skriver han.

TU var også i kontakt med Øren tidligere på torsdagen. Han ønsket ikke å si noe konkret om konstruksjonen av den midlertidige fangdammen, men bekreftet at den var oppført på vanlig måte.

Utover det henviste han til kommunen.

Kommunen vil ikke kommentere

I Vann- og avløpsetaten er det fagsjef Magnar Sekse som står for uttalelsene til pressen torsdag.

I en sms til TU skriver han:

«Jeg ønsker ikke å kommentere på dette nå».

Kommunen er i gang med en rapport som skal kartlegge hendelsesforløpet i detalj, og konkludere med hva som gikk galt.

Det er foreløpig uvisst når rapporten vil være klar.