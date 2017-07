Rapport hevder Statoil står for 0,5 prosent av globale utslipp. Statoil vil kun svare for 0,3 promille

Kun 100 selskaper er ansvarlige for 71 prosent av de globale CO2-utslippene, skrev The Guardian i en artikkel tidligere i juli.

Statoil havner her på en lite flatterende 37. plass, og artikkelen er delt mye av norske debattanter på sosiale medier.

Statoils utslipp representerte ifølge artikkelen 0,5 prosent av de totale globale utslippene mellom 1988 og 2015.

Ifølge listen ligger Statoil over både China National Offshore Oil Corp (CNOOC) og det spanske oljeselskapet Repsol, samt Angolas oljeselskap Sonangol EP.

Statoil mener dog at konklusjonene i The Guardian-artikkelen er upresise, særlig fordi rangeringen er basert på utslipp både fra produksjonen og fra sluttbrukeren/konsumenten.

Listen er basert på en rapport fra Carbon Disclousure Project (CDP).

– 0,3 promille, ikke 0,5 prosent

CDP har delt opp tallgrunnlagene i det de kaller Scope 1 og Scope 3. Scope 1 tar for seg utslippene i forbindelse med produksjon, mens Scope 3 tar for seg utslippene knyttet til konsum.

Rapporten inneholder også en oversikt over utslippene fra 2015.

Her kommer det fram at Statoil i 2015 slapp ut om lag 12 millioner tonn CO2 i forbindelse med produksjon fra felt og anlegg, mens det ble solgt og konsumert energi med utslipp som er beregnet å være 219 millioner tonn CO2.

Statoil mener derfor at utslippene de skal svare for globalt, er 0,3 promille. Ikke 0,5 prosent.

– Utslippene fra produksjonen vår er omkring 5,2 prosent innenfor de samlede 0,5 prosentene, altså omkring 0,3 promille som vi som selskap svarer for i sammenhengen som listen utgjør, sier pressetalsmann i Statoil, Morten Eek til Teknisk Ukeblad.

– Rapporten viser at utslipp i energiverdikjeden i all hovedsak stammer fra konsum og forbrenning av energi, noe som neppe er overraskende, og hvilke energiselskaper av en viss størrelse som leverer energien som bidrar til dette.

– Ansvaret ligger fordelt

Eek sier at Statoil ikke er enig i måten utslippene regnskapsføres på.

– Rapporten slår sammen utslipp fra solgte produkter fra selskap og produksjon fra selskap. En noe underlig regnskapsføring etter vårt syn, sier han.

Eek peker videre på at verden både etterspør og trenger olje og gass.

– Vårt ansvar og ambisjon som selskap er å ha så lave utslipp som mulig fra vår olje og gass-produksjon. Her har vi en meget sterk posisjon i dag med lave CO2-utslipp fra produksjonen, og vi mener stadig lavere utslipp fra norsk sokkel vil bidra til at det er fat herfra som er lønnsomme å utvikle og å levere til markedet også i et klimaperspektiv, ifølge Eek.

Han sier at det er et sentralt prinsipp i internasjonal miljøforvaltning at det er forurenser som betaler.

– Så til syvende og sist ligger ansvaret fordelt: På oss som produsenter, ja, men primært at kunder og forbrukere etterspør og bruker energi som etterlater seg lavest mulig utslipp. Her vil for eksempel et kraftverk som bytter fra kull til gass oppnå betydelige utslippskutt, sier han.

Cicero: Relevant

Teknisk Ukeblad har forsøkt å få kommentarer fra CDP om hvorfor de har regnet med utslippene knyttet til sluttbrukeren. CDP har foreløpig ikke svart.

I rapporten heter det dog følgende:

– Rapporten er ment for investorer som ønsker bedre forståelse av karbonomfanget knyttet til deres fossil-andeler.

CDP forklarer også hvorfor de har knyttet utslippene fra konsum til selskapene.

– Videre er det meningen at rapporten skal forbedre transparens fra fossilselskaper, særlig rundt produkt-relaterte utslipp (...), heter det.

Cicero-direktør Kristin Halvorsen. Foto: Stig Weston

Direktør ved Cicero senter for klimaforskning, Kristin Halvorsen sier til Teknisk Ukeblad at det er relevant å se på både produksjonsutslipp og utslippene fra sluttbrukeren.

– Dette er en relevant rangering, men det er ikke den eneste. Rapporten retter seg mot investorer og deres behov for å forstå klimarisiko, sier hun.

Halvorsen sier at dette er temaer som opptar flere.

– Også Cicero registrer økt oppmerksomhet og interesse rundt disse spørsmålene. Klimarisiko er også knyttet til mulig rettslig ansvar for de totale historiske utslippene man medvirker til, sier Halvorsen.

Kinesisk kull på topp

På toppen av rangeringen fra CDP troner Kinas kullproduksjon. Mens Statoils 0,5 prosent holder til en 37. plass, ligger den kinesiske kullproduksjonen på hele 14,32 prosent.

– Siden årtusenskiftet har veksten i kinesisk kullproduksjon triplet seg til nær fire milliarder tonn, heter det i rapporten.

På andre plass ligger Saudi Aramco, som ifølge CDP står for 4,5 prosent av de globale utslippene, etterfulgt av russiske Gazprom, National Iranian Oil Co og ExxonMobil.

CDP er for øvrig de samme som rangerte Statoil på topp i klimastrategi mot slutten av fjoråret.

– Den omfattende undersøkelsen rangerer Statoil på topp i undersøkelsen, fulgt av italienske Eni og franske Total, skrev Dagens Næringsliv om rangeringen i fjor.