Ptil gir Statoil varsel om pålegg: – Gasslekkasje kunne ha ført til dødsfall

Petroleumstilsynet har gitt Statoil varsel om pålegg etter gasslekkasjen på Mongstad-anlegget 25. oktober 2016.

Granskingen identifiserte alvorlige brudd på regelverket, blant annet manglende vedlikehold på anlegget.

Ingen personer kom til skade, men myndighetene konkluderer med at gasslekkasjen under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha endt med tap av menneskeliv.

– Med denne gasslekkasjen ser vi den uheldige effekten av kostnadskutt som ble gjennomført for fem-seks år siden, sier direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet, til NRK, skriver NTB.

– Gjennomrustet

Petroleumstilsynet beskriver hendelsen slik:

Den 25. oktober 2016 oppsto det en lekkasje av hydrogenrik gass i forbindelse med arbeid på et bensinanlegg på Mongstad-anlegget.

Gasslekkasjen oppsto da en operatør, etter at det var registrert gass i området, forsøkte å operere en ventil. Da operatøren vred på ventilen, knakk rørstussen med ventil av, slik at gassen fikk fritt utløp. Årsaken var at korrosjon under isolasjon (KUI) hadde ført til at røret var gjennomrustet.

Nødavstenging og manuell trykkavlastning ble satt i verk, og personell evakuerte anlegget.

Ifølge Ptil er korrosjon under isolasjon et kjent problem på Mongstad. I 2012 var det også en alvorlig hendelse på Mongstad som skyldtes dette, den gangen en damplekkasje. Det har også vært andre mindre alvorlige lekkasjer i mellomtiden.

– Ikke forsvarlig vedlikeholdt

Granskingen avslørte flere alvorlige brudd på regelverket. Anlegget var ikke blitt forsvarlig vedlikeholdt, i tillegg var det mangelfull risikovurdering før oppstart av aktivitet.

Petroleumstilsynet har dermed besluttet å gi Statoil et varsel om pålegg. Et varsel om pålegg er en del av saksgangen, hvor myndighetene ber aktøren vurdere faktagrunnlaget, og er første steg før det blir fattet et vedtak.

Et pålegg blir sett på som en sterk reaksjonsform fra norske myndigheter.

– Vi pålegger Statoil å etablere robuste planer for overflateprogrammet på anlegget med hensyn til ressurser og tidsbruk. Planene skal sikre at anlegget på Mongstad blir forsvarlig vedlikeholdt, skriver Ptil om varselet.

I tillegg får Statoil varsel om pålegg om å etablere tiltak som sikrer at risiko i forbindelse med videre planlegging og gjennomføring av overflateprogrammet på anlegget blir vurdert og håndtert på en forsvarlig måte.

Frist for å etterkomme pålegget er satt til 28.april.

– Vi har allerede satt i gang flere tiltak, der det viktigste er å intensivere vedlikeholdet. Nå vil vi gå grundig gjennom granskingsrapporten og svare Petroleumstilsynet på det de peker på, sier pressekontakt i Statoil, Elin Isaksen, ifølge NTB.