Norsk oljebransje er under et så sterkt press at det – dessverre – vil være lite overraskende om det kommer en storulykke på norsk sokkel i nærmeste fremtid.

Presset på bransjen kommer fra alle kanter – også der det ikke direkte har noe med storulykker og sikkerhet å gjøre.

Her kan klimarisiko, dårligere omdømme, masseoppsigelser og elendig nyrekruttering være eksempler.