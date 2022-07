Før helgen ble det kjent at Volkswagen-gruppens markante administrerende direktør Herbert Diess trekker seg, og fratrer sin stilling 1. september. Han hadde kontrakt til høsten 2025.

Den 63 år gamle østerrikeren erstattes av den ti år yngre Oliver Blume, som siden 2015 har vært administrerende direktør i Porsche. Blume vil fremdeles være styreleder i Porsche etter at han overtar lederansvaret for Volkswagen-gruppen.

Selv om det i Volkswagen-gruppens kommunikasjon heter at Diess og Volkswagen-styret har kommet til en felles enighet om at han skal tre av, ser det utenfra ut til at han har blitt bedt om å ta sin hatt og gå.

Diess' gylne fallskjerm

Fullt så enkelt er det ikke nødvendigvis. Diess har teknisk sett ikke fått sparken. Han skal fremdeles jobbe for Volkswagen-gruppen frem til kontrakten hans går ut om tre år. Han skal fungere som konsulent frem til da, ifølge AFP.

For det skal han få inntil 30 millioner euro, skriver Business Insider. En kilde i Volkswagen sier til avisen at Diess i praksis er ferdig i Volkswagen, og at han neppe trenger å utføre noe arbeid for å få betalt. Det samme skjedde da den forrige Volkswagen-sjefen Matthias Müller ble sparket i 2018. Han var teknisk sett også konsulent som hevet direktørlønn, men var i realiteten ferdig i Volkswagen.

Mye kan selvsagt skje frem til Diess' kontraktsperiode er over.

Ettersom Diess angivelig skal ha fått tilbud om å lede Tesla i 2015, er det nå enkelte som spekulerer i om kan være på vei dit nå. Det er ikke noe som tyder på at det ligger i kortene.

Men Diess har lenge hatt et tilsynelatende godt forhold til Tesla-sjef Elon Musk, og han har pekt ut nettopp Tesla – ikke Toyota eller Ford – som konkurrenten som har satt standarden Volkswagen må overgå.

Diess har blant annet vært pådriver for at Volkswagen så raskt som mulig skal bli en stor elbilprodusent ved å utvikle dedikerte elbilplattformer og å transformere fabrikker til kun elbilproduksjon. Han har også presset på for å sørge for at Volkswagen skal bli et teknologiselskap gjennom programvarehuset Cariad.

Interne stridigheter

Volkswagen-gruppen er ikke homogen. Den består av forskjellige fraksjoner med ulike interesser. Det fører fra tid til annen til mer eller mindre åpne konflikter.

Særlig Porsche- og Piëch-familiene, som til sammen eier halve Volkswagen, skal ifølge Reuters ha vært bekymret for at de store investeringene i elbil og programvare ikke har gitt resultater raskt nok.

Det har også vært gnisninger med bedriftsrådet, som representerer alle ansatte i Volkswagen-gruppen og som har halvparten av stemmene i styret. Diess har pekt spesielt på Tesla og deres produksjonstider som en trussel mot Volkswagen. Om de ikke klarer å holde tritt risikerer de at tusenvis av jobber går tapt i konkurransen, har han tidligere sagt.

Volkswagen slet med å få klar programvaren til sin ID. 3 før den skulle på markedet. Foto: Marius Valle

Har strevd med programvare

Målet med Cariad er å gå fra å bygge biler som de kjøper programvare til, til å utvikle egen programvare de bygger biler rundt. Det er ingen hemmelighet at dette arbeidet ikke har gått særlig bra til nå.

Cariad samler all programvareutvikling i Volkswagen-gruppen i én divisjon. Det har imidlertid gått sent, og Diess tok personlig på seg lederansvaret for underbruket. Volkswagen-styret krevde i mai at det ble lagt frem en klarere fremdriftsplan for Cariad.

Den tyske næringslivsavisen Wirtschaftswoche skriver at Diess' avgang er en byrde for Volkswagen-gruppen. Det passer ikke særlig godt at dette skjer nå. Blume er travelt opptatt med børsnoteringen av Porsche.

Avisen viser til en kilde på innsiden av Volkswagen som hevder at Blume trolig vil bruke et år på å strukturere selskapet slik han ønsker det. Det kan bety at tempoet i Volkswagens overgang til elektrisk mobilitet vil gå litt saktere.

At Diess likevel presses ut er et tegn på at majoriteten i Volkswagen-gruppen mener at han ikke har klart å få med seg alle, og at ambisjonene hans ble for store. Kilden sier ifølge avisen at det ikke er nok å peke ut retningen, men at man også må levere.

Forsinker biler

Det gjelder spesielt programvareambisjonene. Ettersom Volkswagen sliter med å få alle brikkene til å falle på plass her betyr det at biler kommer til å bli forsinket. For eksempel skal Porsche Macan lanseres som elbil. Det skulle opprinnelig skje allerede i år, men den er nå sannsynligvis utsatt til 2024 fordi programvaren ikke er klar.

Volkswagen har slitt med programvare til elbilene sine. ID. 3, den første bilen de bygget som elbil fra bunnen av, ble utsatt på grunn av uferdig programvare. Da den først ble levert var det med uferdig programvare.

I fjor fikk Diess ett år på å rydde opp i programvarekrøllet. Hans løsning var å foreslå at Volkswagen-gruppen investerte 500 millioner euro i Cariad årlig, samt en omorganisering. Men han fikk ikke med seg styret på planen. Dermed var det game over for østerrikeren.

Dette var antakeligvis bare dråpen som fikk begeret til å renne over. Business Insider skriver at det var mange andre årsaker til at de største aksjonærene mistet tålmodigheten med Diess. Ifølge det avisen sier er kilder i styret var det misnøye med Diess' lederstil, at han oppfattes som egosentrisk, og at det var mye prat og lite resultater.

Diess skal angivelig også ha behandlet sine toppledere dårlig, og ydmyket dem ved noen anledninger.

Porsche-direktør Oliver Blume tar over for Diess. Foto: Marius Valle

Kronprinsen overtar før tiden

At det nå er Blume som får i oppgave å rydde opp og få skuta på rett kjøl samtidig som han er opptatt med den viktige børsnoteringen, er et tegn på at styret ikke var forberedt på omveltningen, kommenterer Wirtschaftswoche.

Før nyheten ble kjent var det mange som antok at Blume var den heteste kandidaten til å ta over for Diess når han en gang skulle trekke seg tilbake. At kronprinsen blir bedt om å ta over roret nå tyder på at styret ikke hadde noen andre å peke på, skriver avisen.

Det bør ikke tolkes som en forkleinelse av Blume, som av flere tyske kommentatorer beskrives som en svært kompetent leder med en annen lederstil enn forgjengeren. Konsensus i tysk næringslivspresse ser ut til å være at han er en hardtarbeidende leder som legger stor vekt på å få alle til å dra lasset sammen.

Blume har jobbet i Volkswagen-gruppen siden 1994, og har jobbet med Seat, Audi, og Volkswagen. Porsche er et av de mest lønnsomme merkene i gruppen, noe Blume har klart å få til samtidig som han har planlagt elektrifiseringen av merket.

Blume sies å ha gode relasjoner med både Porsche- og Piëch-familiene, samt ansattrepresentantene.

Og hva Diess skal ta seg til nå? Vel – skal vi tro den tyske utgaven av Business Insider blir han hotelleier i Spania. Diess kjøpte en 400 år gammel villa i Nord-Spania i 2012. Den er restaurert og gjort om til et hotell med 11 rom. Hotellet åpner i september. Diess skal imidlertid ikke være hotelldirektør, da eiendommen er leid ut, skriver avisen.