Politidirektoratet: Elon Musks flammekaster er et krigsvåpen og forbudt i Norge

Tollvesenet opplyste først at de anså flammekasteren for et våpen og at den derfor ville kreve tillatelser for å innføres til landet.

Men så har Politidirektoratet kommet på banen og alle som har bestilt en ombygd softgun fra boreselskapet i USA kan vinke farvel til drømmen om flammekaster på fest.

Ikke bare har Tolldirektoratet rett i at Elon Musk flammekaster er å regne som et våpen. Politidirektoratet går enda lenger.

– Er å anse som et krigsvåpen

– For Våpenforskriften paragraf 5 a setter forbud mot å erverve, eie eller inneha skytevåpen som vanligvis brukes som krigsvåpen, forklarer seniorrådgiver i Politidirektoratet, Bjørn A. Helland, til tu.no.

– Og flammekaster er ansett for å være et slikt krigsvåpen.

Så om du er blant dem som har bestilt deg et slikt. Ja, da har du faktisk et ulovlig krigsvåpen på vei i posten, ifølge politiet.

Vil anmelde mottaker

Tolldirektoratet sier de retter seg etter Politidirektoratets vurdering.

Fungerende underdirektør Britt Hilde Øiseth, forklarer at de vil ta kontakt med den etaten som er ansvarlig for regelverket for det gjeldende produktet, dersom de avdekker innførsel av ulovlige produkter. Når det ulovlige produktet er et våpen, er politiet rett etat.

– Når vi avdekker ulovlig innførsel av våpen til landet vil vi anmelde saken til politiet, sier hun til tu.no.

Og om det ikke var nok at Elon Musks flammekaster var ulovlig en gang, så er den sannsynligvis det to ganger skal vi tro direktoratet.

«Uten aktverdig formål»

To med flammekaster foran logoen til The Boring Company. Foto: Skjermdump.

– For i tillegg er det uansett å anse som en særlig farlig gjenstand uten aktverdig formål, jamfør forskriftens paragraf 9, sier Helleland.

Og det er nok her man skiller en gassbrenner som brukes til taktekking, til å brenne sukker på crème brûlée eller ugress med noe som strengt tatt har liten praktisk funksjon.

Unless you like fun — Elon Musk (@elonmusk) 28. januar 2018

Ikke alle vil bli stoppet i tollen

Det er ikke kontroll av alle pakker inn i landet. Så sjansen for at noen flammekastere går igjennom tollen uten å bli sjekket er stor.

Det vil uansett ikke være noe problem før om en stund. The Boring Company har ennå ikke sendt ut noe informasjon om forventet leveringstid til de 20.000 som har bestilt produktet.

Utsolgt

Elon Musk lovde at dersom selskapet, The Boring Company, solgte over 50.000 skyggeluer skulle han selge en flammekaster. Og i forrige uke måtte han dermed holde løftet sitt.

Og som det meste som Elon Musk tar i, så blir det enorm oppmerksomhet rundt det. For i løpet av noen dager meldte Musk på Twitter at alle flammekasterne var solgt.

Han lovet også at alle ville bli sendt med et inngravert serienummer og sammen med en «gratis og kjedelig brannslukker».

Med en pris på 500 USD, nærmere 3900 NOK, så har de solgt flammekastere for over 77 millioner kroner.