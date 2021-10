Polestar ønsker å ta produksjonen til Europa

Polestar markedsfører seg som en svensk bilprodusent. De har hovedkvarter i Göteborg, men all produksjon foregår i Chengdu i Kina. En av årsakene til det er åpenbart at Polestar, sammen med Volvo, er eid av kinesiske Geely.

I et intervju med Auto Motor und Sport Moove blir Polestar-direktør Thomas Ingenlath spurt om hvorfor de produserer bilene i Kina og sender dem til Europa med skip. Det er tross alt ikke særlig klimavennlig.

Han sier at dersom salgstallene fortsetter å utvikle seg som de har gjort til nå, tror han at Polestar vil kunne etablere produksjon i Europa, gjennom Volvos fabrikker her. Han viser også til at deres neste bil, Polestar 3, skal bygges i USA.

Polestars produksjon i USA skal på samme måte gjøres i Volvos fabrikk i Charleston i South Carolina. Bilen skal lanseres neste år.

Vil sende biler med toget

Det har et klimaavtrykk å sende biler med skip fra Kina. Ingenlath sier at Polestar i første omgang vil begynne å sende biler til Europa med jernbane, og gir ingen indikasjon på når de eventuelt vil starte med produksjon i Europa. Men han sier at de ikke har til hensikt å lage en bil som er «made in China».

På spørsmål om hvor han tror Polestar er om fem år, sier Ingenlath at de da bil ha fire til fem modeller i utvalget, og at de konkurrerer med Porsche om å lage de beste elektriske sportsbilene.

Foruten Polestar 1 og 2, og den kommende Polestar 3, har produsenten allerede bekreftet at konseptet Precept skal komme i produksjon. Det er kjent at Precept også skal bygges i Kina, og at de planlegger å etablere en ny fabrikk for dette.

Produsenten har et uttalt mål om at at Precept skal være en bil produsert uten netto CO 2 -utslipp.

Utvider til flere markeder

Polestar er i dag tilstede i 14 markeder. Innen utgangen av neste år planlegger de å utvide til 30 markeder. De har mål om å selge 290.000 biler i året innen utgangen av 2024, opp fra 10.000 biler i 2020. Deres elektriske SUV blir trolig en viktig bidragsyter for å realisere dette.

Vi intervjuet Ingenlath i podkasten Elbil – Teknisk sett i desember. Han sa da at lavvolumsmodellen Polestar 1 var designet rundt et Volvo-konsept, og at Precept til motsetning er grunnleggende en Polestar-design. Den skal ikke være en høyvolummodell, men sammenlignet med Polestar 1 som bare produseres i 500 eksemplarer årlig, vil det selges lagt flere Precept.

På vårt spørsmål om hvor Polestar er om 5 år sa han at de ville ha en utradisjonell SUV i porteføljen, og at de vil ha en sterk skandinavisk identitet, både med tanke på design og produktportefølje.