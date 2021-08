Podcast Arendal: Kjernekraft slipper ikke ut CO2, men taper likevel terreng

Kjernefysiker Mark Nelson som leder organisasjonen Radient Nucklear Fund er bekymret for kjernekraften. Altfor mange land mener at dette er skumle greier. Det er det så langt fra, mener han. Det som ifølge Nelson er skummelt, er at kjernekraft erstattes med kull, olje og gass. Tyskland er en versting i hans øyne, som påvirker de andre landene i EU når tysk industri reorienterer seg.

Spørsmålene rundt kjernekraft er svært ladet med følelser mye mer enn fakta, hevder Nelson. Det vil gjøre det vanskelig å fjerne kull, olje og kjernekraft. Han etterlyser kunnskapsbaserte beslutninger. Mange mener klodens energibehov må løses med vind og sol, men Nelson har ingen tro på at det vil skje, og sanden er i ferd med å renne ut av timeglasset.

Likevel peker han på at håpet ikke er ute for kjernekraften. Det bygget et og annet rundt om i verden, slik som det nye i Finland, som han ikke er spesielt begeistret for. Altfor dyr og altfor sent.

Nelson peker på Russland som en teknologileder. Ikke bare har de utviklet den tradisjonelle teknologien, de er kommet langt i å utvikle neste generasjons kjernekraft med metaller og salter som moderator i stedet for vann. De samarbeider også med Kina som utvikler og bygger ny kjernekraft.

