Nå er sol den største strømkilden av alle i Tyskland

For ett år siden fortalte TU at Tyskland fikk hele 10 prosent av strømmen fra solenergi, etter voldsom utbygging.

Nå melder det tyske PV Magazine og Clean Energy Wire (CEW) at andelen er doblet. I juni ble det produsert 8 TWh med strøm fra sol, noe som utgjør nesten 21 prosent av den totale strømproduksjonen i landet forrige måned. Aldri før har sol levert så mye strøm i Tyskland. Det var dessuten 0,04 TWh mer strøm enn hva som ble produsert av brunkull.

For ett år siden var solproduksjonen på drøyt 6 TWh i juni.

Fornybarandel: 48 prosent

Sol, vind, biomasse og vann sto til sammen for 48 prosent av strømproduksjonen i forrige måned.

I tillegg til at sol genererer rekordmye strøm, får produsentene også rekordgodt betalt for denne strømmen, ifølge CEW. Prisen var 6,684 cent per kWh, noe som tilsvarer 69 øre etter dagens vekslingskurs.

Høye priser betyr at den nasjonale kontoen som finansierer investeringer i fornybar energi, nå har en balanse på knapt 49 milliarder kroner etter dagens vekslingskurs.

Fortsatt er det i stor grad installasjon av solcelleanlegg i private hjem som driver veksten i Tyskland, slik det også var for ett år siden. Privatmarkedet for solenergi i Tyskland støttes gjennom den såkalte innmatingstariffen, som sikrer installatørene en gitt pris for strømmen solcellene produserer.

Vil øke installasjoner med 50 prosent

I mai i år fremmet den tyske interesseorganisasjonen for energi- og vannindustrier et krav om å øke installasjonen av solenergi i Tyskland fra det planlagte 100 til 150 GW innen 2030, for å kunne oppfylle landets ambisjoner om kutt i klimagassutslippene.

Ifølge PV Magazine var det til tross for det store innslaget av solenergi i strømmiksen, ingen timer i juni med negative strømpriser.

I fjor var vindkraft den største strømkilden i Tyskland. I juni isolert kom knapt 12 prosent av strømmen fra denne kilden.