Nå kommer 10 prosent av strømmen i Tyskland fra solenergi. Her hjemme kuttes støtten

Det er private solcelleanlegg på tak som nå driver veksten i det tyske solenergimarkedet. Mens byggingen av store, kommersielle parker har falt noe, fortsetter veksten i privatmarkedet. Siden 1. januar er det installert utrolige 1 479 MW med solenergi i Tyskland, viser tall fra det tyske direktoratet Bun­desnet­za­gen­tur.

Solenergi i Tyskland Ved utgangen av 2019 var det installert 49 GW solenergi.

Sol leverte 46,5 TWh med elektrisitet i 2019.

Landet har 1,7 millioner PV-anlegg.

Solenergi bygges nå til fastpris på under 50 øre per kWh.

Ved siden av havvind den raskest voksende energikilden.

Installerte rundt 4 GW med solenerig i 2019.

Har som mål å ha 98 GW solenergi innen 2030.

Kilde: Frauenhofer ISE.

Til sammenlikning ble det installert 51 MW med solenergi i Norge i hele 2019.

Tyskland har nå over 50 gigawatt med solenergi. Privatmarkedet for solenergi i Tyskland støttes gjennom den såkalte innmatingstariffen, som sikrer installatørene en gitt pris for strømmen solcellene produserer.

Får 10 prosent strøm fra sol

For et års tid siden annonserte forbundskansler Angela Merkel at denne støtteordningen skulle fjernes, når det var installert 52 GW med solenergi i Tyskland. Men finansminister Peter Altmeier forsikrer nå at støttesystemet vil fortsette å gjelder også etter at grensen på 52 GW er nådd.

Solenergi har blitt en energikilde å regne med i Tyskland. Ifølge forskningsinstituttet Frauenhofer ISE kom nesten 10 prosent av elektrisiteten som ble brukt i Tyskland i fjor fra solenergi. På gode soldager kommer halvparten av energien som blir brukt i landet fra solenergi. Sol leverte 46,5 TWh med elektrisitet i 2019

En analyse fra konsulentselskapet Eupd anslår at Tyskland bør bygge ut 252 GW solenergi innen 2040 for å nå klimamålene sine. Samme studie viser at solenergi har potensial til å skape 50.000 nye jobber i Tyskland fram mot 2030.

Også Sverige vokser

Også i Sverige øker solenergimarkedet voldsomt. TU fortalte tidligere i år at det hadde blitt installert 10 000 solcelleanlegg i Sverige bare i 2019. Landet har nå 700 MW med solenergi.

Norsk solenergi bransje har opplevd et fall som følge av korona-krisen. Tidligere i år ba medlemmer av bransjen om en dobling av støtten til solenergi her til lands. Enova har svart med å varsle en reduksjon i støtten til solenergi.

– Nå tilsier markedsutviklingen at vi kan avvikle den økonomiske støtten til enkelte teknologier og justere støttesatsene for andre tiltak, sa markedssjef Gunnel Fottland i Enova i en pressemelding som ble sendt ut i september i fjor.

På grunn av koronasituasjonen har Enova valgt å utsette disse endringene, som egentlig skulle tre i kraft i sommer. Nå blir støtten kuttet fra nyttår.