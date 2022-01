Plutselig var Supercharger-stasjonen i Aurland merket som åpen for alle

Fredag formiddag kunne det se ut som det for første gang var mulig for andre enn Tesla-eiere å lade på en norsk Supercharger. Ladestasjonen i Aurland var nemlig registrert som åpen for eiere av elbiler fra andre bilmerker.

Dette ifølge opplysninger på Teslas nettsider, hvor denne ladestasjonen ble vist som «Superchargere åpne for andre enn Tesla» (se skjermbilde).

Vi ringte Tesla Norge og spurte om hva som skjer. De svarte at de måtte undersøke saken. Rundt 15 minutter etterpå var nettsidene oppdatert og Aurland-laderen tatt vekk fra oversikten. Tesla Norges eneste kommentar er at de ikke ønsker å kommentere saken.

Pilotprosjekt

TU har tidligere skrevet om Teslas nært forestående pilotprosjekt i Norge hvor deler av Supercharger-nettverket vil åpnes opp.

Tesla vil trolig teste de utvalgte stasjonene i forkant av åpningen med ulike biler for å forsikre seg om at lading med andre biler fungerer. Dermed kan vi spekulere i om Aurland-stasjonen vil være med i prøveprosjektet, og at de testet stasjonen fredag formiddag.

Dette skjermbildet viser at Supercharger-stasjonen i Aurland var registert som åpen for andre elbiler enn Tesla fredag formiddag. Skjermbilde: Teslas nettsider

Skjermdump fra Teslas ladekart. Skjermbilde: Tesla

Det skal nevnes at elbileiere som ikke kjører Tesla sannsynligvis ikke hadde fått ladet bilen uansett, ettersom det må aktiveres i appen. Det er enda ikke mulig på den norske versjonen av appen, kun for elbilister i Nederland, Tyskland og Belgia.

Supercharger-stasjonen i Aurland ligger ved Sognaporten, en veikro ved inngangen til Lærdalstunnelen, og består av seks stolper som kan levere inntil 150 kilowatt hver. Dette er en såkalt V2-stasjon, hvor effekten deles parvis mellom ladestolpene.

I skrivende stund er fem av seks ladestolper ledige på stasjonen, og det koster 4,30 kroner per kilowattime å lade der for Tesla-kunder.

På det aktuelle stedet er det allerede større laderinstallasjoner fra andre operatører. Eviny (tildigere BKK) har fem hurtigladere rett ved siden av Teslas ladestasjon, mens Ionity drifter fire ladestasjoner på samme område.

Ladetilbudet er dermed i utgangspunktet godt på dette stedet. Tesla har i tillegg en større Supercharger-stasjon i Tønjum, på motsatt side av Lærdalstunnelen, med 16 ladestolper. Denne er i skrivende stund ikke åpnet for andre bilmerker.

Diskuterte planene med departementet

Det har lenge vært kjent at Tesla har planer om å åpne deler av sitt ladenettverk for andre bilmerker. Høsten 2021 ble ti Supercharger-stasjoner i Nederland gjort offentlig tilgjengelig som del av et prøveprosjekt.

Det er allerede kjent at Tesla har planer om å gjøre det samme i Norge. I et møte med Samferdselsdepartementet i desember fortalte Tesla at de jobber med et pilotprosjekt hvor enkelte ladesteder kan åpnes for andre bilmerker.

Fredag ble det observert at flere biler fra andre merker enn Tesla ladet ved Teslas Supercharger-stasjon på Nebbenes ved Eidsvoll, skriver nettavisen Elbil24.

Det meste tyder dermed på at Teslas åpning av ladenettverket er nært forestående.