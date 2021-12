Kun deler av Teslas norske Supercharger-nettverk vil åpnes

Torsdag forrige uke var Tesla i møte med Samferdselsdepartementet for å orientere om den kommende åpningen av Supercharger-nettverket i Norge.

Tesla har over 1000 ladepunkter i Norge ifølge Nobil, men fram til nå har kun Tesla-eiere kunnet benytte seg av det.

Nå jobber Tesla med et pilotprosjekt der enkelte ladesteder kan åpnes for også andre typer elbiler. Det fortalte Tesla i møtet, forteller statssekretær Johan Vasara i Samferdselsdepartementet til TU. Det blir med andre ord ikke noen storstilt åpning av hele det norske nettverket i første omgang.

Dermed følger Tesla samme fremgangsmåte som de gjorde i Nederland, hvor ti stasjoner åpnet for alle elbiler i November. En åpning av resten av nettverket kan naturligvis komme senere.

– Hva fortalte de om hvor stor del av det norske ladenettverket som vil åpnes?

– Det er det Tesla selv som best kan svare på, svarer Vasara.

– Har dere fått munnkurv av et privat selskap?

– Nei, men vi som departement sitter ikke på forutsetningene for å mene noe på vegne av et privat selskap. Vår oppfatning er at dette er spørsmål Tesla nå vurderer videre, sier Vasara.

Tesla ønsker ikke å kommentere saken.

Ladeluke-problematikk

Tesla skal ikke ha gitt noen dato for åpningen eller akkurat hvilke steder som vil åpnes. De fortalte heller ikke hvor lenge pilotprosjektet vil pågå, ifølge Vasara.

Elbiler har ladeluken forskjellige noe som kan by på utfordringer for de ikke altfor lange ladekablene på Teslas ladestasjoner. Vasara sier at Tesla fortalte at de er bevisst på problematikken, men at de ikke har konkludert på hvordan de skal løse det.

Tesla luftet heller ikke noe ønske om tilskudd til ladenettverket fra myndighetene, forteller Vasara.

Vasara forteller at Samferdselsdepartementet er positive til Teslas planer om å åpne ladenettverket. Han mener åpningen både er effektiv ressursbruk og et godt bidrag til å lette overgangen til elektriske kjøretøy.

Ladestrategi

Vasara forteller at departementet nå jobber med en ladestrategi som skal legges fram i 2022. Han ber Tesla og resten av bransjen om å komme med innspill til strategien som skal fremme en sammenhengende ladeinfrastruktur som skal gjøre det mulig for alle å velge elbil.

Vasara understreker samtidig at regjeringen mener det er viktig med god forbrukervennlighet på hurtigladestasjonene. I dag må du gjerne ha et nokså stort utvalg apper for å lade hos de forskjellige operatørene.

Vasara sier det er for tidlig å si hvordan ladestrategien skal utformes for å bedre brukervennligheten. Han sier likevel at det for eksempel bør være svært synlig hva ladingen koster.