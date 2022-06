Plugg og lad – ja takk!

Fortsatt har vi ikke én standard for å betale for lading av elbiler utenfor hjemmet. Det er et vell av apper fra ladeselskaper og bilfabrikanter, ladebrikker som ikke gir den beste sikkerheten, ifølge Norsis, og mange forskjellige betalingsløsninger.

Alle ønsker en plugg og lad-løsning, men det er bare Tesla som har fått det til for sine egne biler.

Teknisk Ukeblad har i flere artikler skrevet om forviklingene som ligger bak ladekaoset. For eksempel lanserte Audi en Plug & Charge-løsning i 2018 til sine e-tron-modeller, men standarden ble trenert av ulike grunner, blant annet fordi den var teknisk kompleks med en tredjepart, en såkalt Mobility Service Provider, som skulle klarere bilens digitale sertifikat overfor ladepunktoperatøren.

Kampen om kundene

Uenigheten om standard skyldes at dette er en kamp om kundene mellom bilprodusenter og ladeoperatører. Nå er godt over 80 prosent av nybilsalget elektrisk, og det oppstår nye konstellasjoner mellom ladeoperatører, ladeprodusenter og strømselskaper. De konkurrerer om fordelsprogrammer, produktsalg og abonnement på tjenester.

Samferdselsdepartementet fikk 1. mars en rapport fra Statens vegvesen og Miljødirektoratet som skulle danne et kunnskapsgrunnlag for etablering av en infrastruktur for hurtiglading. Den beskriver at det i dag er ca. 4000 hurtigladere i Norge, halvparten med ladeeffekt over 150 kW. Over 1000 av disse tilhører Teslas nettverk. Innen 2025 ventes en økning til 9000 ladere, og innen 2030 beregnes behovet til 10.000–14.000 ladere.

Forbrukerfiendtlig

Rapporten beskriver dagens ladeløsninger som lite forbrukervennlige. 75 prosent av elbilistene opplever hurtiglading som unødvendig komplisert. Flere undersøkelser, blant annet fra Elbilforeningen, viser at elbil-eierne ønsker én lade- og betalingsløsning, mulighet til å sammenligne priser, rask lading og ikke minst lave priser! Det siste kan vi bare glemme så lenge vi har en europeisk energikrise.

88 prosent ønsker en bedre betalingsløsning, og hele 71 prosent vil gjerne betale med kort. En av fem opplever ladeangst. Derfor føler forbrukerne at de må lade når de «kan» og ikke når de «må». Et tegn på bransjens motstand fikk vi nylig fra Tesla Supercharger-sjef Jeroen van Tilburg, som på elbilkonferansen EVS35 henviste til en egen kundeundersøkelse hvor svært få av de spurte etterlyste kortbetaling.

Pilot-eksemplet

Kan hende må myndighetene, og i denne sammenheng trolig EU, bestemme hvilken ladeteknologi som skal bli gjeldende standard. Slik man gjorde i valget mellom CCS- og Chademo-kontakt. Nesten ingen ladeoperatører tilbyr direkte betaling med kort. Koples ladestasjoner tilbyr kortbetaling via nettleseren, altså en tungvint løsning, men Greenstation i Bergen har demonstrert hvor sømløst kortbetaling kan fungere. På deres pilotstasjon får du vite – via store skjermer – hvor mye ladingen koster underveis opp til 80 prosent fullt batteri. Kilowatt-pris uten noe tillegg for ladetid ønskes av mange.

Stasjonen har også skiltgjenkjenning som kjenner igjen bilen om du har brukt stasjonen før og holder orden på eventuell kø og hvilken ladekontakt du skal plugge til. Her kan du også betale rett på stolpen eller via selskapets app.

Undersøkelsene i Samferdselsdepartementets kunnskapsgrunnlag forteller at mange ønsker seg tak over ladestolpene, slik de har på bensinstasjonene. Greenstation har nå laget et overbygg der de skal ha torvtak og solceller. Energiproduksjonen lagres i batteripakkene. Nå mangler bare en foodtruck for at servicen skal bli god nok for elbilistene!

Markedskampen

Om ikke regjering eller EU krever innføring av kortbetaling og dermed også ombygging av de fleste ladestasjoner, ser det ut til at kampen nå står mellom Plug & Charge og Autocharge. Statkraft-eide Mer satser på Autocharge i både Norge og andre land. Det er basert på samme system som Tesla, med bilens Media Access Control-adresse som identifisering. Implementeringen krever noe ombygging, også fordi selskapet skal tilby betaling med Vipps.

VW-konsernet vil prioritere Plug & Charge-teknologien for alle sine nye elbiler fordi de har eierinteresser i denne løsningen gjennom en tredjepart, selskapet Hubject. De skryter av å være verdens største på e-roaming med 55.000 ladepunkter og har – ved siden av VW-konsernet – BMW, Daimler, Siemens, Bosch og Enel X som eiere.

Hvilken teknologi som til slutt blir gjeldende standard, er det altså fortsatt ingen som vet. Men vi vet at den markedskampen som nå pågår mellom bilprodusenter og ladeoperatører, trenger en konsolidering.

Etter snart ti år med til dels kompliserte ladesystemer og mye frustrasjon er det på tide at alle som kjører noe annet enn Tesla, også får gode lade-opplevelser.