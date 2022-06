Mange elbilister frustreres av hvor knotete hurtiglading er. Ladeoperatørene har sine egne apper, ladebrikker og ordninger man må mestre før man kan få de nødvendige kilowattimene på kjerra.

Det finnes riktignok teknologier som gjør at man bare kan koble kabelen til bilen for at ladingen automatisk skal starte. Vi har tidligere skrevet om Plug&Charge – lenge sett på som en lovende standard som gjør nettopp dette. Kompliserte protokoller og interessekonflikter har imidlertid gjort standarden lite utbredt, altså fortsatt kun lovende.

Hvordan få enklere hurtiglading?

Vi har skrevet om hurtigladeaktørenes ulike interesser og at de ser ulikt på hva som skal gjøre hurtiglading enklere .

Vi har også tatt for oss Plug&Charge – standarden som gjør at du kun trenger å plugge i kabelen for at hurtigladningen skal begynne. Store utfordringer og motstridende krefter har likevel gjort at standarden ikke er implementert i særlig grad i dag.

Men det finnes en konkurrerende teknologi som er enklere og i bunn og grunn gjør det samme som Plug&Charge: Autocharge.

Autocharge vil fungere på nesten alle biler med CCS-kontakt. Nederlandske Fastned har allerede aktivert Autocharge, og den norske ladeoperatøren Mer har konkrete planer om å rulle det ut de neste månedene.

En av verdens største bilprodusenter glimrer imidlertid med sitt fravær: Volkswagen.

Bruker MAC-adressen

Autocharge kan som nevnt i utgangspunktet brukes på alle biler med CCS-kontakt, men ikke på de som har Chademo.

Det er fordi Autocharge bruker bilens MAC-adresse (Media Access Control-adresse) for identifisering, og Chademo sender ikke ut dette. CCS er den mest utbredte kontakten i dag og EUs foretrukne valg. Har du en relativt ny bil som ikke er fra Nissan, har den nesten garantert CCS.

Når man kobler til ladekabelen, sender bilen den statiske MAC-adressen sin til hurtigladeren. Adressen sendes så til ladeoperatørens systemer ved hjelp av Open Charge Point-protokollen (OCPP). Systemet kontrollerer om adressen er registrert i operatørens liste. Første gang du bruker funksjonen, må du med andre ord registrere og aktivere den hos den enkelte operatøren.

MAC-adressen er ikke standardisert Selv om MAC-adressen i praksis brukes som standard for å identifisere bilen med Autocharge, er den ikke formelt standardisert. Det betyr at det er mulig å bruke andre identifikatorer enn MAC-adressen for Autocharge.

Manglende standardisering er én av grunnene kritikerne av Autocharge peker på.

Autocharge fungerer altså på samme måte som dagens ladebrikker, bare at førstnevnte er integrert i bilen og snakker direkte med hurtigladeren.

Opplevelsen blir den samme som for Tesla-modeller på Supercharger-stasjoner: Så lenge du er registrert i systemet (noe som skjer automatisk når du kjøper en bil fra Tesla), kan du bare plugge i kabelen og lade.

Autocharge versus Plug&Charge

For hurtigladeaktørene er det er fordel at du må registrere deg, fordi svært mange av aktørene ønsker å ha et eget forhold til deg som kunde.

Det skiller Autocharge fra Plug&Charge. Sistnevnte er nemlig basert på at man kun har ett kundeforhold, og så roamer man hos de ulike ladeoperatørene som har Plug&Charge. Slik det er implementert i dag, får bilprodusenten kundeforholdet.

Jan Tore Gjøby, rådgiver for ladeinfrastruktur hos NAF, mener ladeoperatørene foretrekker Autocharge nettopp fordi de får kundeforholdet. Han synes likevel ikke at det er det beste for kunden, ettersom man fortsatt må registrere seg flere steder.

I teorien bør man kunne bruke én konto med Autocharge og roame mellom ulike operatører, ettersom dette tildels gjøres i dag med ladebrikker. Det fordrer imidlertid at operatørene har aktivert dette og godtar roaming med Autocharge.

Camilla Moe, teknologisjef i Mer, forteller at Autocharge er basert på Teslas system for automatisk gjenkjenning av bilene på Supercharger-stasjoner.

– Tesla var tidlig ute med å bruke MAC-adressen for identifisering, og flere hang seg på den ideen, sier Moe.

TU har spurt Tesla Norge om de kan bekrefte at de bruker MAC-adressen for identifisering. Selskapet ønsker ikke å kommentere saken.

Volkswagen holder seg utenfor

Mer har i dag en dedikert gruppe som jobber med å implementere Autocharge. Selskapet har flere ulike typer hurtigladere som må støtte teknologien. Moe forteller at fastvaren til en del av laderne må oppgraderes for at Autocharge skal fungere.

Camilla Moe er teknologisjef i Mer. Foto: Raymond Engmark/ Mer

Som nevnt er det spesielt én stor bilprodusent som ikke støtter Autocharge. Volkswagen-konsernets biler laget på MEB-plattformen endrer MAC-adresse hele tiden, forteller Moe.

Det gjør det umulig å bruke Autocharge til identifisering for ID.3, ID.4, ID.5, Skoda Enyaq, Audi Q4 e-tron og Cupra Born. Heller ikke de eldre modellene Volkswagen e-Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Volkswagen e-Golf og Audi e-tron har støtte for Autocharge, ifølge Fastned.

MEB-bilene vil derimot i løpet av året få støtte for konkurrenten Plug&Charge. Denne standarden gir bilprodusentene mulighet til å ta mer av ladekaka, ettersom de kan tilby Plug&Charge gjennom sitt eget ladeabonnement. Volkswagen-konsernet er også medeier i Hubject – selskapet som i dag fungerer seg den sentrale godkjenningsaktøren ved bruk av Plug&Charge. Dersom Plug&Charge blir utbredt, kan Hubject tjene gode penger.

– Det er sannsynligvis strategiske årsaker til at Volkswagen-konsernet ikke støtter Autocharge, sier Moe.

Vi har spurt Volkswagen-importøren:

– For øyeblikket er det Plug & Charge-teknologien som prioriteres fra fabrikkens siden, fordi dette er en standardisert teknologi som kan brukes hos flere operatører over hele Europa, skriver kommunikasjonsdirektør Øyvind Rognlien Skovli i Harald A. Møller i en e-post etter å ha konferert med fabrikken.

– Mer isolerte løsninger og teknologier som er låst hos enkeltoperatører prioriteres ikke på samme måte fra fabrikken, fortsetter Skovli.

Maxus e-Deliver og Mazda MX-30 kan heller ikke bruke Autocharge, ifølge Fastned.

Mercedes EQS (bildet) er en av ytterst få biler som har støtte for Plug&Charge. Konkurrenten Autocharge støttes av nesten alle elbiler med CCS-plugg utenom Volkswagen. Foto: Mathias Klingenberg

Kritikk mot sikkerheten

En mulig ulempe ved Autocharge er at en person som har registrert bilen, automatisk blir belastet for ladesesjonene. Dermed kan du ende med å betale for andre som låner bilen din.

Enkelte er også kritiske til sikkerheten. Christian Hahn, som for øvrig er sjef for konkurrenten Plug&Charge, kritiserer i et Linkedin-innlegg Autocharge for å være utsatt for menneske-i-midten-angrep (man-in-the-middle), slik at angripere kan endre eller manipulere bilens MAC-adresse. Han mener at kun Plug&Charge har sikkerhetsmekanismer for å ivareta kommunikasjonens integritet og autentisitet.

Dette er noe av den samme kritikken som er rettet mot ladebrikker, men Hahn understreker samtidig at det er mye vanskeligere å endre MAC-adressen på en bil enn å kopiere ladebrikker.

Moe i Mer mener Autocharge er sikkert nok. Hun viser til at det finnes sikkerhetsmekanismer i CCS-protokollen for å hindre manipulering av MAC-adressen.

Moe mener Autocharge både er enklere å implementere og billigere enn Plug&Charge, ettersom Autocharge ikke involverer en tredjepart, som Hubject, som vil ha sin del av kaka.

Norske operatører er nysgjerrige på Autocharge

Mer håper å rulle ut Autocharge i løpet av året.

Det er mulig andre operatører henger seg på. Anders Toppe i hurtigladerprodusenten ABB har tidligere fortalt TU at flere operatører har eller er i ferd med å teste ut teknologien.

Eviny har tidligere testet Autocharge, men gjør det ikke i dag. En av årsakene skal være at Volkswagen-bilene ikke fungerer med løsningen, forteller Evinys leder for hurtiglading, Odd Olaf Askeland.

Kommunikasjonssjef Elise Thorvaldsen i Recharge sa til TU i februar i år at de ikke har pågående prosjekter relatert til verken Autocharge eller Plug&Charge.

– Men vi følger nøye med og ser ikke bort fra at vi vil jobbe mer med dette fremover.