På denne brua slites det av 300 kilo asfalt hvert døgn

I sommer starter asfalteringen av Tromsøbrua, som binder sammen Tromsøya og fastlandet i Tromsø.

Om brua hadde vært som andre norske bruer, ville det betydd at forrige asfaltering var for seks til syv år siden. Det var den ikke.

Det er ikke mer enn to år siden sist fylkeskommunen måtte ut med 2,5 millioner kroner for å asfaltere den drøyt en kilometer lange brua.

– Slitasjen på Tromsøbrua er ekstremt høy, bekrefter Øyvind Strømseth, avdelingsleder for drift, vedlikehold og forvaltning av vei i Troms og Finnmark fylkeskommune.

300 kilo asfalt i døgnet

Tromsøbrua er sterkt trafikkert, med en årsdøgnstrafikk på over 21.000 biler. Men trafikkbelastningen i seg selv er ikke årsaken til at brua krever et helt annet vedlikehold enn andre bruer.

– Vi har smale kjørefelt som vil si at alle kjører i det samme sporet, det er det ene elementet. Det andre elementet er at vi har en veldig høy piggdekk andel i Tromsø kommune, forklarer Strømseth.

I Tromsø kjører hele 87 prosent av befolkningen med piggdekk store deler av året. Noe som fører til at det slites vekk 300 kilo asfalt om dagen i piggdekksesongen.

– Det er unormalt mye, og fører til svært mye svevestøv, bekrefter han.

Gjelder flere Tromsøbruer

Tromsøbrua er imidlertid ikke alene om å kreve hyppigere vedlikehold enn andre bruer. Også Sandnessundbrua, som binder sammen Tromsøya og Kvaløya, asfalteres langt hyppigere enn tilsvarende bruer andre steder i landet.

– Sandnessundbrua asfalteres ikke like hyppig som Tromsøbrua, men krever ny asfalt hvert tredje år. Det er jo også langt hyppigere enn normalt på denne type bruer, sier Strømseth.

Sandnessundbrua har noe mindre trafikkbelastning enn Tromsøbrua, med en årsdøgnstrafikk på 19.000 biler.

Om piggdekkandelen i kommunen hadde vært halvert anslår Strømseth at begge bruene ville hatt dobbelt så lang levetid på asfaltdekkene.