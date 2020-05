Øyenvitner på fregatten så Sikorsky-helikopteret fly i høy hastighet rett i havet

Fortsatt har ikke kanadiske myndigheter frigitt informasjon som bidrar til å forklare hva som fikk et helikopter av typen Sikorsky CH-148 Cyclone til å styrte i Det joniske hav utenfor kysten av Hellas onsdag 29. april.

Alle seks om bord i det militære helikopteret omkom i ulykken som skjedde i forbindelse med øving sammen med italienske og tyrkiske fartøyer.

CH-148-helikopteret opererte fra fregatten HMCS Fredericton som deltar i den ene av Natos to stående fregatt- og destroyerstyrker (SNMG2).

Ulykken skjedde nær fregatten, og det finnes følgelig mange øyenvitner. CBS News har snakket med flere av dem.

Lavtflyging

Ifølge den kanadiske kringkasteren oppgir flere av deres anonyme forsvarskilder at helikopteret fløy i høy hastighet i lav høyde og gjennomførte det de kaller «brownie run», som handler om å ta bilder. Uten forvarsel skal snuta brått ha pekt ned, og helikopteret fløyet rett i sjøen.

Fire av de seks omkomne er ennå ikke funnet. Vraket ligger også fortsatt på cirka tre tusen meters dyp, og hevingen er nå under planlegging.

Havariinspektørene i det kanadiske flyvåpenet har imidlertid fra tidlig av hatt tilgang til data fra ferdsskriver og taleregistrator. Helikopteret var utstyrt med en utvendig montert såkalt «Recorder Beacon Airfoil» (RBA) som flyter.

CH-148 Cyclone-helikopter på dekket på den kanadiske fregatten HMCS Fredericton tidligere i : Det kanadiske forsvaret

Ulykken skjedde før solnedgang i godt vær. Ut fra det kildene har opplyst, virker det ikke som noe synlig, katastrofalt – eksempelvis av typen mekanisk sammenbrudd – har inntruffet i lufta før krasjen.

Det er ikke så rart om styringssystemet blir satt under lupen, ikke minst ettersom dette er noe som har sviktet tidligere på den vesle og unge flåten.

Fly-by-wire

CH-148 er utstyrt med fly-by-wire (FBW), altså elektronisk styring. Det er blant områdene hvor den skiller seg fra sin sivile søster S-92A som er så viktig blant annet for norsk luftfart og petroleumsnæring.

CH-148 ble satt på bakken i to måneder i 2017 på grunn av feil på det trippelredundante systemet. Denne hendelsen endte godt, og helikoptrene ble satt i drift igjen etter at Sikorsky gjennomførte en programvareoppdatering, skrev Flightglobal denne sommeren.

FBW er ikke så vanlig i helikopterverdenen, men det finnes på noen militære maskiner. Eksempelvis på NH90, som blant andre Norge er i ferd med å ta i bruk som fregatthelikopter. Bell 525 Relentless, som er i innspurten før sertifisering nå, blir det første sivile helikopteret med FBW.

Det er kun Canada som opererer CH-148 som de til slutt skal ha 28 av. Tidlig operativ evne (IOC) ble erklært for litt under to år siden, og full operativ evne er planlagt i 2025, ifølge det kanadiske forsvarsdepartementet.

Cyclone-prosjektet har vært belemret med mange forsinkelser, noe som har ført til at forgjengeren CH-124 Sea King har måttet fly lengre enn planlagt – en melodi som vil låte kjent også i Norge.

Forsvaret kritiseres

Det kanadiske forsvaret undersøker ulykken selv, og har så langt bidratt med svært lite faktainformasjon om omstendighetene så langt, noe de nå høster en del kritikk for hjemme i Canada.

CBS viser til at det var Nato og Hellas som først bekreftet ulykken, og at det tok nesten ei uke før forsvaret erkjente at havariet hadde skjedd nært fregatten.

CH-148-flåten befinner seg fortsatt på bakken.