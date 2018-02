Oljeutdannelse vil lønne seg igjen: - Kommer til å bli mangel på folk 

Tall fra Teknas egen arbeidsmarkedsundersøkelse viser at ingeniørstudentene fortsatt påvirkes av oljekrisen.

Før nedgangen i oljebransjen var det studentene i petroleumsfag som lettest fikk jobb, men nå har situasjonen motsatt.

Ferske tall fra Tekna viser imidlertid at det er i ferd med å snu.

Lysere tider for oljeutdannede

I november i fjor var det 926 arbeidsledige sivilingeniører, og godt over halvparten av disse, 501 personer, hadde petroleumsfaglig utdanning.

Selv om tallene er høye, er ledigheten for sivilingeniører med petroleumsfaglig

utdannelse nesten er halvert på under ett år, målt i antall ledige.

Nedgangen det siste året er på

653 personer, eller 41 prosent, sammenlignet med i fjor.

Ifølge Tekna kommer det i årene fremover til å bli mangel på kunnskap oljesektoren trenger.

Tekna-direktør Lise Lyngsnes Randeberg viser til søkertallene til petroleumsfag som har gått ned, samtidig som studenter har hoppet av utdanningen og endret utdanningsløp underveis.

- Få kandidater vil komme ut de neste årene. Det kommer til å bli mangel på folk, sier Randeberg.

Hun er bekymret for norsk ekspertise på oljesektoren så lenge vi fortsatt jobber for å få opp olje.

- Vi skal jo ha et nasjonalt fagmiljø innen oljen fortsatt, sier Randeberg.

Kan ikke få drømmejobb fra dag én

Tommy Hansen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk olje og gass, deler bekymringen.

- Dessverre er det ikke sånn at alle de som mistet jobbene sine under nedgangen får dem tilbake. Men det er positivt at det er i ferd med å snu. Det som bekymrer oss, er frafallet av studenter, sier Hansen.

Han understreker at oljeindustrien trenger nye hoder både for å utvikle seg videre og for å satse nytt, for eksempel på fornybar energi.

- Men selv om det snur, betyr det ikke nødvendigvis at du går inn i en godt betalt drømmejobb fra dag én, sånn som det var før, sier Hansen.

Dramatisk nedgang i søkertallene

Søkertallene for ingeniørstudier innen oljefag de siste årene har på ingen måte vært munter lesning. For søkertallene sank i takt med oljeprisen, samtidig som arbeidsledigheten blant ingeniører – og da spesielt petroleumsingeniører – økte drastisk.

I 2015 kunne flere av utdanningsinstitusjonene melde om søkerflukt fra oljefagene. NTNU opplevde for eksempel en nedgang på 73 prosent i søkermassen til petroleumsfag. Universitetet i Stavanger meldte om en halvering fra rekordhøye søkertall i 2013 og 2014.

Allerede da advarte Tekna-presidenten unge mot å tenke for kortsiktig med tanke på utdanning, siden det tross alt tar fem år å ta en master. Hun mente at oljeselskapene hadde seg selv å takke, for den krisestemningen de kommuniserte ut.

Også i 2016, da oljeprisen var halvparten av det den var året før, og ledigheten blant ingeniører hadde økt med et par tusen, var det dystre søkertall til ingeniørfagene i petroleum. NTNU meldte igjen om en enorm nedgang i søkere til sine petroleumsstudier, søkermassen hadde falt fra 420 søkere i 2013 til 31 i 2016.

Flere studier over hele landet slet dessuten med å i det hele tatt fylle opp, med færre søkere enn det var studieplasser. Teknisk Ukeblad tok for seg 12 utvalgte petroleumsstudier. Her var det 405 planlagte studieplasser, men kun 331 studenter hadde disse studiene som førstevalg. Det ga ikke mer enn 0,8 søkere per plass.

Også i fjor var det nedgang i søkertallene, selv om den ikke var like dramatisk som årene før. Universitetet i Stavanger meldte om fire prosent færre søkere til oljestudiene.

Studentene sliter fortsatt

Foreløpig er det imidlertid sånn at ledigheten blant de nyutdannede innenfor petroleumsfag er høyere enn blant andre oljeledige. Teknas rapport viser også at de nyutdannede er ekstra sårbare ved at ledigheten for de unge øker mye mer enn den gjør for andre grupper i nedgangstider.

Særlig blant Tekna-medlemmer som har studert geofag er det mange nyutdannede som sliter med å få jobb. Hele 70 prosent av disse hadde ikke fått jobb et halvt år etter at studiet var slutt.

Før nedgangen i oljerelatert virksomhet var det til sammenlikning denne gruppen som lettest fikk jobb.