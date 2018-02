Tall NITO har funnet frem til viser at begynnerlønn for nyutdannede de første ti månedene i 2017 viser en forskjell mellom kjønnene som har økt de siste årene. I 2014 var startlønnen for ferske mannlige ingeniørstudenter bare 26 kroner høyere enn kvinners. I de to årene etter økte forskjellen til tre prosent.