Hoppet av toppjobber i McKinsey og Aker Solutions. Nå har gründerne MIT og Stanford som støttespillere

Tor Jakob Ramsøy (56) ledet McKinsey Norge og hadde også ansvaret for selskapets teknologisatsing globalt da han for to år siden forsto at det neste store innen industri ville bli deling og analyse av data.

Ramsøy ble invitert av en partnerkollega for å møte personer i Aker Solutions til lunsj. Hensikten med lunsjen var å introdusere Ramsøy for de bekjente med den hensikt å starte et prosjekt rundt Big Data.

– Jeg jobbet med roterende utstyr i Aker, mens Marcus Furuholmen (43) jobbet med systemer for tilstandsovervåking. Jeg var på en måte hans interne kunde og vi snakket mye om hva vi kunne oppnå med maskinlæring, men det var ikke så lett den gangen rett etter oljeprisfallet å få gjort noe med dette i Aker, forteller Mogens L. Mathiesen (41).

Før regninga for lunsjen var betalt hadde de tre gjort en avtale om å bli med i et selskap Ramsøy hadde etablert i USA. De to ble Ramsøys første faste ansatte.

Fordi Ramsøy hadde kontakter i Silicon Valley, etablerte han først selskapet Arundo Analytics der. Det er fortsatt morselskapet.

Globale talenter

Mathiesen og Furuholmen jobber i dag med ansvar for forretningsutvikling og strategi. Nå har de tre fått følge av over 50 flere ansatte fra 15 land.

– Vi jobber systematisk for å finne de største globale talentene innen data science og programmering. Vi ser på det som et konkurransefortrinn, sier Ramsøy.

Alle ansatte får også eierskap gjennom opsjoner.

Ellie Dobson (35) leder data science-teamet og var ikke i tvil da hun fikk tilbud om å flytte til Norge for å jobbe i Arundo. Hun har en doktorgrad fra Oxford University i partikkelfysikk i 2009 og jobbet noen år med maskinlæring og programmering ved CERN i Sveits.

– Jeg sluttet to uker etter at vi fant Higgs-partikkelen. Da var jeg på en måte ferdig der, forteller Dobson som jobbet i Dell-eide Pivotal før hun kom til Arundo.

Ellie Dobson har doktorgrad i partikkelfysikk fra Oxford University, og har jobbet flere år med maskinlæring ved CERN før hun ble hentet til Arundo. Bilde: Tormod Haugstad

Tor Jakob Ramsøy sier at de også har god hjelp av sitt samarbeid med Stanford University og Massachussets Institute of Technology. Arundo er det eneste selskapet i Norge som er med i Stanfords startup-akselerator StartX og MITs tilsvarende STEX program.

– Dette er vi veldig stolte av. Vi er det første nordiske og det andre europeiske startup-selskapet som er med i StartX-programmet. Mens du hos andre store akseleratorer som for eksempel Y Combinator bare er inne en periode, er StartX livsvarig. Å være med her kvalifiserer også til finansiering fra Stanford Foundation i første emisjonsrunde da de bidrar med 10 prosent. Dette gir en stor trygghet når du skal etablere et nytt selskap, sier Ramsøy.

Møter de store

Selv har han en master i science innen teknologiledelse fra MIT. Stanford har egentlig krav om at gründerne skal ha gått på Stanford, men gjorde et unntak for Ramsøy siden han hadde gått på MIT og en annen i gründerteamet hadde gått på Stanford.

– Det var også StartX-statusen som i forrige uke ga oss innpass i MITs startup exchange- program (STEX) som ble startet høsten 2016. Her er vi nå blitt en av 25 startups som er plukket ut av en liste med over tusen MIT-affilierte selskaper.

Mens nesten all business i Silicon Valley er forbrukerorientert, er MIT businessorientert. De har et Industrial Liaison Program hvor over 250 store industrielle aktører, bl.a. Statoil, som bidrar med penger til forskning og utvikling. STEX25 skal sørge for integrering mellom disse selskapene og startups ved at de etablerte får tilgang til ny teknologi og nye løsninger, sier Ramsøy til Teknisk Ukeblad.

Nylig var det kickoff for Arundos deltakelse i STEX25 programmet.

Selskapet har i løpet av to år klart å lage egne produkter på skybasert analyse og monitorering av data og utviklet samarbeid med tunge industriaktører i Norge, Europa, og USA, spesielt innen olje og gass.

Bra med konkurranse

Dette gjelder selskaper som Statoil, Aker BP og DNV GL. De to sistnevnte har utviklet egne digitale plattformer i skyen – Aker BP gjennom selskapet Cognite og DNV GL med sitt Veracity.

– Vi har hatt samarbeidsprosjekter med begge disse. Og vi ser på det som en styrke at vi kan konkurrere også med de vi samarbeider med. På den måten får vi et større marked, mener Ramsøy.

4. januar kunne Mogens Mathiesen og Marcus Furuholmen presentere et eksempel på hvordan små og mellomstore bedrifter nå kan få glede av maskinlæring og kunstig intelligens. Under lanseringen av Subsea Valleys nye status som Norwegian Centre of Expertise for energiteknologi kunne de demonstrere et program for tilstandsovervåking av pumpesystemene til Fuglesangs Subsea.

Olje- og energiminister Terje Søviknes lot seg imponere av hvordan det smarte pumpesystemet kunne overvåkes via nettbrett og mobil.

– Gjennom dette systemet kan vi kjøre skybasert sanntidskontroll av alt utstyr både topside og subsea. Nå skal vi ta dette videre ut til våre egne kunder og trolig vil dette endre vår forretningsmodell, sier konsernsjef Alexander Fuglesang.

– På hvilken måte?

– Med dette systemet får vi all informasjon om hvordan pumpene fungerer. Som oftest har vi ikke fått beskjed før de har kommet inn til reparasjon. Levetiden på en pumpe er gjerne 20 år og da er det mer fornuftig at vi eier pumpen og tar betalt for det kunden ønsker å bruke den til, nemlig å flytte væske. Da kan vi prise våre tjenester basert på kubikkmeter. På den måten tar vi bort en risiko for kunden. Fra vår side er dette også en fordel fordi vi kan drive prediktivt vedlikehold og unngå at operatøren kjører pumpa i stykker, sier Fuglesang.

Rask endring

– Det morsomme med Arundo er at de på kort tid kan komme opp med et business case. Det er altfor mange som snakker om digitalisering uten å gjøre noe konkret. Vi har spisskompetanse på pumper og kan samle inn alt av data selv, men hvordan informasjonen skal analyseres og styres av algoritmer til et enkelt dashbord, trenger vi hjelp til, sier Fuglesang.

Mogens Mathiesen i Arundo mener det er en stor fordel for selskapet at man kan jobbe uavhengig uten å være bundet til en stor aktør.

– Et problem hittil har vært at kundene ikke har visst hvordan de skulle gå fram for å dele data. Det er stor forskjell på eierskap til data og tilgang. De som eier dataen, vet ikke hvordan de får tilgang. Vi har måttet reise ut til rigger selv og hjelpe til med å hente ut data siden riggeier ikke visste hvordan man skulle gå fram. Dataene lå lagret i ulike proprietære protokoller. Kanskje ikke så rart at vi internt kalte denne prosessen for ”helikopterprotokollen”. Det første vi gjør er å skaffe oss tilgang til all data, dernest må vi finne et system for å utnytte verdien i dem, sier Mathiesen.

Gründer og CEO i Arundo, Tor Jakob Ramsøy, besøkte sist uke Massachussets Institute of Technology i Cambridge/Boston der Arundo formelt ble tatt opp som medlem av MITs STEX-program. Bilde: David Sella

Verdensprosjekt

Et annet eksempel er ABB som har mange av sine tidligere produkter på tradisjonelle lisensmodeller programmert i det gamle kodespråket Fortran. Et eksempel er programvare for et virtuelt multifase flow-meter.

– Dette har vi gjort om til en skytjeneste som gjør teknologien tilgjengelig for alle ved å bruke eksisterende sensorer fra brønnene. Om du skulle satt opp flerfasemålere på alle brønner, ville det blitt veldig dyrt, sier Mathiesen.

Selv er han utdannet fra marin teknikk ved NTNU og UC Berkeley. Han jobbet sju år som forsker i ABB og ledet et nanoteknologiselskap i Scatec i fem år før han begynte i Aker Solutions.

Arundo fikk seint i fjor en avtale med sveitsiske SICPA som er mest kjent for sin teknologi for sikker autentifisering av pengesedler og verdipapirer fra nasjonalbanker.

– Nå skal vi bidra til at SICPA får et gjennomsiktig og sikkert system for å måle produksjon og forbruk av hydrokarboner i ulike land. I mange land er dette viktig for at de skal få inn det de har krav på i skatter og avgifter eller royalties. Vi skal levere den analytiske løsningen for hele verden, mens SICPA skal levere kjemiske spormerker, slik at hele verdikjeden øker sin integritet og reduserer risiko for svinn og svindel, sier Tor Jakob Ramsøy.