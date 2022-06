Byggingen av det nye marintekniske forskningssenteret Ocean Space Centre i Trondheim er foreslått utsatt i revidert nasjonalbudsjett.

Byggestarten utsettes minst ett år, men maks til 2025. Opprinnelig byggeplan tilsa at anlegget skulle være ferdig i 2028. Nå blir det tidligst i 2029. Regjeringen ønsker med dette å spare 405 millioner kroner i år. I en rapport fra Menon Economics konkluderes det med at utsettelsen vil koste opp mot 1,9 milliarder.

Absurd, har Oceans Space Centres administrerende direktør Vegar Johansen kalt utsettelsen.

De nye investeringene i de to nye bassengene på Tyholt i Trondheim er så å si gryteklare for oppstart. De skal bli de mest moderne i verden og bringe prosjekter tilbake til Norge. De gamle bassengene – det eldste er fra 1939 og har tjent skips- og offshorenasjonen Norge veldig godt – er i ferd med å gå ut på dato. Da kan det blir et problem når Norge nå har som ambisjon å lyse ut bygging av 30 GW havvind innen 2040. Dette er ukjent territorium som krever massiv forskningsinnsats og ny kapasitet i utdanning. I tillegg skal det etableres nye biomarine næringer.

Bassengene på Tyholt skal fungere sammen med aktivitet i Trondheimsfjorden og gjøre Norge til en kunnskapsnasjon på det marine feltet. Men det haster. En lang utsettelse nå kan ødelegge politiske ambisjoner og redusere tilgangen til den kompetansen som trengs.

– Hvorfor er dette senteret viktig, Johansen?

– Ocean Space Centre er en nasjonal satsing, der NTNU er de som skal eie infrastrukturen. Og det er jo fordi at det å utdanne gode kandidater til næringslivet er så ufattelig viktig. Og så er det sånn at i tillegg til utdanning skal det gjøres forskning og testing av produkter og utstyr og nye konsepter som er viktig for alle havindustriene som vi har i landet her og internasjonalt, sier han.

– Og for å kunne gjøre den uttestingen trenger man laboratorier, ganske avanserte laboratorier, ganske dyre laboratorier. Og det er det som er overskriften på Ocean Space Centre – det er laboratorier som gjør at forskere, professorer og næringsliv kan møtes og utvikle det de er opptatt av å utvikle, nemlig utdanne folk og få fram nye produkter.

I dagens podkast snakker vi med administrerende direktør Vegar Johansen i Ocean Space Centre, som også har en doktorgrad i marin kybernetikk.

