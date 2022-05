Frykt for økte byggekostnader får regjeringen til å trå på bremsen. Byggestart for Ocean Space Centre utsettes minst ett år, men maks til 2025.

Opprinnelig byggeplan tilsa at anlegget skulle være ferdig i 2028. Nå blir det tidligst i 2029.

Kostnadsrammen for både byggeprosjektet og brukerutstyrsprosjektet er 4,3 milliarder kroner, det vil si totalt 8,6 milliarder kroner. Regjeringen mener at det er en betydelig og økende usikkerhet knyttet til kostnadene ved prosjektet, blant annet på grunn av økte materialkostnader, ikke minst stål og betong.

I revidert statsbudsjett spares det inn 405 millioner kroner på årets bevilgning. Prosjektet får også beskjed om å bruke utsettelsen til å snu hver stein og vurdere kutt på alle bauger og kanter.

– Tiden frem til oppstart vil bli brukt til å omarbeide prosjektet, identifisere mulige kutt og vurdere kostnadsbildet, står det i forslaget.

Lokalmiljøet rundt Tyholt har engasjert seg i debatten om det virkelig er behov for en så stor utbygging som planene legger opp til. Utsettelsen blir av en del motstandere oppfattet som en seier.

Kraftige reaksjoner

Det maritime miljøet reagerer kraftig og frykter at Norges maritime posisjon på lang sikt ofres for en kortsiktig og kortvarig budsjettgevinst.

Blant kritikeren er Norges Rederiforbund og administrerende direktør Harald Solberg.

– Denne utsettelsen setter hele prosjektet i stor fare. Det kan i verste fall føre til at Norges ledende rolle svekkes og er helt ubegripelig. Den undergraver regjeringens ferske havvindsatsing som ble lagt frem i går, sier Solberg

Han påpeker at hele leverandørkjeden for havvind, offshore havbruk og nullutslipps- og autonom skipsfart etterspør forskningsresultater og produkttesting.

Ocean Space Center har vært under planlegging i 17 år. Rederiforbundet tror regjeringens forslag betyr i beste fall at senteret ikke står ferdig før mellom 2030 og 2032.

– Det vil føre til at Norge faller betydelig tilbake på teknologisk konkurransekraft. Flere nasjoner satser stort på havvind som ny industri. Forskning og utvikling er helt sentralt dersom Norge skal oppnå de målene regjeringen lanserte i går, sier Solberg.

Rederiforbundet mener de faktisk forhold rundt dette forslaget nå må undersøkes nærmere.

– Det har tross alt vært arbeidet knallhardt med planlegging og prosjektering av Ocean Space Centre siden 2005, sier Solberg.

En farse

Regionleder Tord Lien i NHO Trøndelag skriver i et innlegg på Trønderdebatt at utsettelsen er «en farse». Han harselerer over Jonas Gahrs Støres satsing på havvind og ny kunnskap og mener dagens nyhet er et «osean» unna valgtalene. Han påpeker at Ocean Spce Center ikke er et trøndersk eller et norsk prosjekt, men av globale dimensjoner.

«Norsk økonomi, europeisk energiforsyning og det globale klimaet står overfor enorme utfordringer. Mulighetene til å håndtere disse ligger i mer kunnskap, flere ingeniører og ny teknologi. Svaret fra regjeringen er å utsette den viktigste utbyggingen av ny kunnskapsinfrastruktur i vårt århundre. Dette ikke før, men etter, at prosjektet er igangsatt, og etter at Sintef/NTNU har flyttet 200 mennesker ut av lokalene og brukt 250 millioner av egne penger på prosjektet. En komplett farse!, skriver Lien.