Nyttelasten i Tesla Model Y er mye lavere enn hos konkurrentene: Fire røslige mennesker kan nesten ikke ha med seg bagasje

Det har sirkulert flere spekulasjoner om nyttelasten på Tesla Model Y, som utleveres til norske kunder allerede neste uke. En av årsakene til spekulasjonene er at nyttelasten på lillebror Model 3 er nokså lav (388 kilo ekskludert fører).

Nå som de første Shanghai-produserte Model Y-ene er registrert avsløres også nyttelasten: Model Y har en total nyttelast på 390 kilo, ifølge kjøretøyopplysningene på Statens vegvesens nettsider.

Det er bare to kilo mer enn på Model 3. Egenvekten på Model Y er ifølge vegvesenets register på 1.981 kilo, mens maks tillatt totalvekt er på 2.371 kilo.

Merk at begrepet nyttelast brukes litt forskjellig: I vognkortet tilsvarer «Maks nyttelast» bilens egenvekt + en fører antatt å veie 75 kilo. Det gir en nyttelast i Model Y på 315 kilo. Vi mener imidlertid det er enklere å forholde seg til total nyttelast uten fører, som blir på 390 kilo.

5 personer? Maks 78 kilo i snitt

Tallet tilsvarer 97,5 kilo per person dersom det er fire mennesker i bilen – og 78 kilo per person dersom alle fem setene benyttes. En røslig venne- eller venninnegjeng vil dermed ikke kunne ha med seg noe særlig bagasje dersom de skal kjøre lovlig.

I daglig bruk vil man kanskje ikke møte på denne begrensningen så ofte. De fleste kjører tross alt med færre enn fem eller fire store personer i bilen. Likevel kan det være noe å tenke på dersom man har tenkt å laste Teslaen tungt.

Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge, mener nyttelastverdiene i praksis ikke vil være et problem:

– Model Y er en familiebil, og nyttelastverdiene er i praksis ikke begrensende for dette bruksområdet. Det er plass til fire passasjerer i en Model Y. Dersom bilen har færre enn fire passasjerer, eller noen av passasjerene er barn, blir det mer plass til annen last. Det betyr for eksempel at i en Model Y med fem seter er det god kapasitet til to foreldre, opptil tre barn og mye bagasje, sier han.

Model Y vil også etterhvert komme i en syvsetersvariant. Dersom den vil få samme nyttelast, må snittvekten på de syv personene være på 56 kilo for at de skal kunne dra på tur lovlig – og de vil da ikke kunne ha med seg noe bagasje.

Det er imidlertid ventet at syvsetersvarianten først vil komme fra Teslas tyske fabrikk, som når er under oppføring. Tesla-sjef Elon Musk har varslet flere tekniske nyvinninger fra denne fabrikken, som muligens vil senke egenvekten og/eller øke nyttelasten.

Vegvesenet nektet å gi ut informasjonen

Vi har forsøkt å få ut informasjon om nyttelasten siden samsvarserklæringen for modellen (CoC-dokumentet) ble klart forrige uke. Vi har spurt både Statens vegvesen og Tesla, men fått avslag på våre henvendelser. Vegvesenet begrunnet avslaget med hjemmel i taushetsplikt for næringsopplysninger («etter fvl. § 13 første ledd punkt 2. jf. offl. § 13"), og henviste til at det kunne ha konkurransemessig betydning å hemmeligholde opplysningen. De siterte følgende i avslaget:

«Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:

(...)

2. Tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår»

Nå vet vi altså at Model Ys nyttelast er noen få kilo høyere enn Model 3 – og nokså mye lavere enn de aller fleste konkurrentene. Volkswagen ID.4 Pro har for eksempel en total nyttelast på 611 kilo. Vi kommer snart med en sak som sammenlikner nyttelasten til ulike populære elbiler.

