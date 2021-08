Klart for masseutleveringer: Tesla Model Y kan bli den meste registrerte elbilen i august

I disse dager får nordmenn som har bestilt Tesla Model Y melding om å booke tid for utlevering av bil.

Selv om det i skrivende stund ikke er registrert én eneste Shanghai-produsert Model Y i Norge, kan den fortsatt rekke å bli den mest utleverte bilen i august.

For det ventes et stort antall biler til norske havner før måneden er omme.

De første Model Y-ene er ventet til Oslo-området allerede denne uka, med utlevering tidlig neste uke.

Tesla Norge har booket Norges Varemesse i Lillestrøm i lengre perioder i august og september for å kunne levere ut flest mulig biler på kortest mulig tid – slik de gjorde da Model 3 kom til landet i mars 2019.

Alle i Oslo og omegn får beskjed om å hente bilen i Lillestrøm.

I tillegg får både Stavanger, Trondheim, Bergen, Bodø og Tromsø båtlast med Model Y før måneden er omme, etter hva Teknisk Ukeblad forstår. Utleveringene vil starte nesten umiddelbart etter bilene ankommer.

Kan bli mest registrert

Ifølge elbilstatistikk.no er Volkswagen ID.4 i skrivende stund med mest registrerte elbilen i Norge, med 350 registreringer.

Det er ikke utenkelig at Tesla tar igjen dette forspranget: 26. mars 2019 leverte Tesla Norge ut 583 biler – 553 av dem var Model 3. Da tok de i bruk Norges Varemesse som utleveringssted.

På grunn av korona vil det være større avstand mellom bilene i Lillestrøm enn det var i 2019, så det vil være noe mindre kapasitet nå. Samtidig praktiserer nå Tesla Norge berøringsfri utlevering, som betyr at det i større grad er selvbetjening og mindre behov for personell. Det kan bidra til at utleveringene går kjappere.

Tesla Norge har ingen kommentar til saken.

Vi skal i nær fremtid teste Tesla Model Y. Hva lurer du på? Er det noe spesifikt du ønsker at vi skriver om? Send en epost til journalistene Marius eller Mathias.