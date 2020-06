Nytt utvalg skal vurdere Fedje-ubåten

Debatten har gått i årevis om hva som skal skje med vraket av den tyske ubåten U-864, som ble senket like ved Fedje i 1945, lastet med store mengder kvikksølv.

Ifølge Bergens Tidende har samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) bestemt seg for å sette en strek over den gjeldende planen om å legge en fylling over vraket. Dermed kan det ende med at den likevel blir hevet, skriver avisa.

TU beskrev i januar 2019 hvordan en eventuell heving av ubåten, som sank i 1945, kan foregå.

Engstelige

– Folk på Fedje, og langs vestlandskysten, er engstelige for hva som kan skje med kvikksølvlasten om bord i den gamle ubåten på bunnen av havet. Det er viktig for oss at det vi til slutt velger å gjøre med ubåten, skal være trygt for mange generasjoner fram i tid, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

– Vi setter derfor nå ned dette utvalget som skal se bredt på hvilke muligheter som finnes, slik at vi gjør det beste for miljøet, legger han til.

Funnet i 2003

Vraket av ubåten fra andre verdenskrig ble funnet i 2003, og det ble klart at ubåten blant annet hadde 67 tonn flytende kvikksølv om bord, lagret på stålflasker. Kystverket og DOF Subsea fant ikke kvikksølv i U-864, da ubåten ble undersøkt i 2014.

Utvalget skal se på om det nå finnes ny teknologi som kan tas i bruk, og er ikke låst til de løsningene som allerede er utredet, opplyser Samferdselsdepartementet. Et viktig tema vil bli å se nærmere på om det finnes løsninger for heving av vrak og last som kan gjennomføres med en lavere miljørisiko enn det som foreligger i dag.

Rapporten skal være klar innen 1. november 2021.